Cierra Machu Picchu, una de las 7 maravillas del mundo moderno; esta es la razón

Una de las siete maravillas del mundo moderno cerrará en este 2026, dejando un vacío importante para todos aquellos que han tenido la oportunidad de visitar este patrimonio cultural y natural ubicado en Perú.

De acuerdo con la información, el Ministerio de Cultura de aquel país sudamericano anunció el cierre temporal del Camino Inca hacia Machu Picchu, una medida programada que se aplica cada año como parte del plan de conservación del patrimonio cultural y natural del Cusco.

Según la entidad adscrita a la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco, el cierre se ejecutó desde el pasado sábado 31 de enero y estará vigente hasta el 1 de marzo de 2026, periodo en el que se desarrollarán trabajos de mantenimiento integral en la red de caminos.

Autoridades locales detallaron que los trabajos abarcarán más monumentos arqueológicos importantes para la cultura peruana Cuartoscuro

¿En qué consisten los trabajos?

Durante todo el mes de febrero, unos 60 especialistas y obreros recorrerán la ruta desde Piscacucho (Ollantaytambo) hasta la llaqta Inca de Machu Picchu, ejecutando intervenciones técnicas para preservar el estado de la vía y reducir riesgos para los visitantes.

Además de esta maravilla, autoridades locales detallaron que los trabajos abarcarán más monumentos arqueológicos importantes para la cultura peruana y de paso mencionaron en qué consistirán la labores de mantenimiento.

Labores previstas:

Mantenimiento de muros de contención.

Corte y control de vegetación.

Nivelación de pisos.

Mantenimiento de puentes.

Rampas, barandas y estructuras de madera.

Intervención en campamentos, drenes y servicios higiénicos.

Remoción de roca suelta en zonas de riesgo para prevenir desprendimientos.

Estas acciones buscan garantizar la seguridad de aproximadamente 500 personas diarias, entre turistas y transeúntes que transitan por el Camino Inca en temporada alta.

Las autoridades recomiendan a los visitantes reprogramar sus viajes por el Camino Inca para después del 1 de marzo, o considerar rutas alternativas hacia Machu Picchu durante febrero, como el acceso por tren o senderos autorizados.

