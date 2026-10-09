Francia detiene a más de 5 mil menores en las protestas estudiantiles que sacuden el país

Las autoridades francesas detuvieron a más de 5 mil menores en medio de las protestas estudiantiles que sacuden el país desde mediados de septiembre, de los cuales seis se encuentran en prisión preventiva, indicó este viernes el ministerio de Justicia.

Decenas de miles de estudiantes de liceo, en su mayoría entre 15 y 18 años, protestaron en las últimas semanas para denunciar la falta de reemplazo de profesores ausentes, horarios sobrecargados o aulas deterioradas, una movilización marcada también por choques violentos con la policía.

Más de 6 mil 800 personas, entre ellas un 86 por ciento de menores, fueron detenidas desde el inicio de las protestas, de las cuales 2 mil 376 se enfrentan a acciones judiciales, indicó el ministerio. Quince adultos y seis menores se encuentran en prisión preventiva, precisó.

Pese a que en su gran mayoría las manifestaciones y el bloqueo de liceos transcurren de forma pacífica, las protestas también registran la quema de contenedores de basuras e incluso de puertas de acceso a liceos, así como enfrentamientos entre la policía y manifestantes.

Aunque el gobierno del presidente centroderechista, Emmanuel Macron, defiende que la actuación policial es "proporcional", la oposición de izquierdas y las asociaciones de defensa de derechos humanos denuncian una "represión policial" de las protestas.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos declaró este viernes que siguen con "preocupación" los "incidentes" e hizo un llamado a mantener concentraciones pacíficas y a un uso proporcionado de la fuerza.

Francia suspendió el miércoles el uso de granadas aturdidoras por parte de la policía durante las protestas estudiantiles, después de que un adolescente perdiera una mano a causa de uno de estos artefactos.

El gobierno respondió también a uno de los reclamos y anunció la contratación en los próximos días de 3 mil profesores sustitutos para paliar la ausencia de clases, pero las organizaciones estudiantiles y los sindicatos mantienen su llamado a manifestar de nuevo el próximo martes.

Los anuncios del ministro son un primer paso, pero no basta", aseguró a AFP Alice, estudiante de último curso en el liceo Saint-Charles en Marsella. "Estamos supermotivadas para continuar", abundó su compañera Justine.

Unos 150 de los 3 mil 700 liceos permanecieron cerrados este viernes en Francia.