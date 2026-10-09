Afianza Delcy Rodríguez relación con sector privado y anuncia reformas

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció una reforma del marco legal del sistema eléctrico nacional para permitir la participación del sector privado en la generación, transmisión y distribución de energía, así como una reforma tributaria destinada a estimular la actividad productiva y favorecer el crecimiento económico del país.

Los anuncios fueron realizados durante la instalación de la 82.ª Asamblea Anual de Fedecámaras, la principal organización empresarial venezolana, en un encuentro que puso de manifiesto la voluntad del sector privado y del Ejecutivo de ampliar la cooperación e impulsar nuevas inversiones en áreas estratégicas de la economía.

Pronto viene una reforma del Sistema Eléctrico Nacional, que permita la participación privada en los procesos de generación, transmisión y distribución”, afirmó Rodríguez ante los representantes empresariales.

La mandataria explicó que el proyecto legislativo ha sido discutido previamente con el sector empresarial y adelantó que será presentado próximamente, con el objetivo de que la reforma pueda entrar en vigor antes de que finalice 2026.

La iniciativa supondrá una ampliación de las posibilidades de participación del capital privado en un sector gestionado fundamentalmente por el Estado y busca movilizar inversiones y capacidades tecnológicas para modernizar las infraestructuras, incrementar la generación eléctrica y mejorar la estabilidad del suministro.

La recuperación del sistema eléctrico constituye una de las prioridades del Gobierno venezolano, especialmente tras los daños ocasionados por los terremotos del pasado 24 de junio, que afectaron a distintas infraestructuras estratégicas del país.

Rodríguez informó de que ya se han recuperado 600 megavatios (MW) de capacidad eléctrica y anunció que el Ejecutivo trabaja para incorporar otros 1.300 MW antes de que concluya el año, como parte de los esfuerzos para reforzar el abastecimiento energético y responder a las necesidades de la población y del sector productivo.

El Gobierno también ha señalado que las dificultades acumuladas en el sector eléctrico se han visto agravadas por las restricciones para adquirir repuestos originales y acceder directamente a fabricantes internacionales de equipos.

Una reforma tributaria acordada con el sector empresarial

Junto con la apertura del sector eléctrico, Rodríguez anunció la preparación de una reforma tributaria orientada a adecuar la carga fiscal a las necesidades de la economía y favorecer las condiciones para el desarrollo de la actividad empresarial.

Viene una reforma tributaria en Venezuela”, afirmó la mandataria, quien explicó que la propuesta será construida a partir del diálogo con los sectores empresariales y productivos.

El propósito, añadió, es “armonizar la carga fiscal, armonizar que esa carga fiscal esté al servicio del crecimiento económico, esté al servicio de los procesos productivos del sector privado”.

La presidenta también señaló que la reforma contemplará una reorganización de las responsabilidades laborales entre los sectores público y privado, con el objetivo de fortalecer la actividad económica y garantizar los derechos de los trabajadores.

Vamos pues por la armonización tributaria en Venezuela y que esa armonización tributaria sirva también para consolidar y respaldar los derechos de los trabajadores”, puntualizó.

Aunque todavía no se han detallado los cambios impositivos concretos, el anuncio refleja la intención del Ejecutivo de avanzar hacia un marco fiscal más adecuado a las necesidades del tejido empresarial, dentro de una estrategia que busca estimular la inversión, la producción y el empleo.

Colaboración público-privada y crecimiento económico

Durante su intervención ante Fedecámaras, Rodríguez defendió la importancia de los acuerdos entre el Gobierno, los empresarios y los trabajadores para sostener la recuperación económica del país.