Estudiantes franceses no ceden y mantienen protestas contra la precariedad educativa

Miles de estudiantes de liceo volvieron a las calles een París y otras ciudades de Francia, en la tercera semana de un movimiento que reclama mejores condiciones educativas, meses antes de una elección presidencial que podría ver a la ultraderecha llegar al poder.

Las autoridades contabilizaron unas 71 mil 500 personas este jueves, después de que el martes se manifestaran entre 266 mil y 450 mil, según los distintos recuentos. Organizaciones estudiantiles y sindicatos convocaron una nueva marcha para el 13 de octubre, aunque otro reporte ubica la jornada el 17. Del liceo de Créteil a toda Francia

El movimiento comenzó el 17 de septiembre en el liceo Saint-Exupéry de Créteil, al sureste de París, en apoyo a profesores en huelga por la falta de personal y recursos. Ganó fuerza hasta alcanzar a todo el país.

En Saint-Exupéry la situación se normalizó después de que las autoridades educativas aceptaran enviar más personal, entre ellos un vicedirector y una enfermera.

Nuestras notas estaban bajando. Si no nos hubiéramos movilizado ahora, habría sido un pésimo augurio para el futuro", dijo el alumno Abderrahmane.

Los manifestantes tienen en su mayoría entre 15 y 18 años y cursan el último ciclo de secundaria, etapa clave para acceder a estudios superiores. Su educación obligatoria estuvo marcada por los confinamientos del covid en 2020.

El malestar se agravó desde la creación de Parcoursup en 2018, el sistema obligatorio para solicitar plaza universitaria, acusado de discriminación y falta de transparencia en sus algoritmos. El estudio Mentalo señala una fuerte disminución del bienestar mental de los jóvenes, y nueve de cada 10 sienten presión por obtener buenos resultados.

Los alumnos denuncian además que 10 por ciento de las horas de clase no se impartió en el curso 2024-2025, horarios de hasta diez horas diarias con huecos y aulas deterioradas que no soportan el calor. El último informe Pisa registró el nivel más bajo de los alumnos franceses desde 2000.

La policía antidisturbios usó cargas y gas lacrimógeno en la Bastilla. AFP

Lo único que pedimos es poder trabajar y tener buenas condiciones de trabajo, simplemente", resumió Loan, alumna de último curso en Marsella. Un gobierno sin margen frente a la calle

El ministerio de Educación indicó que el jueves por la mañana había 224 institutos cerrados y 151 con reapertura parcial, 30 por ciento menos cierres que el miércoles. Una plataforma en línea para estudiantes recibió más de 43 mil respuestas en dos días.

El gobierno del presidente Emmanuel Macron busca aprobar un presupuesto 2027 con un ajuste fiscal de 60 mil millones de dólares. Prevé cerrar 2026 con un déficit de 5.4 por ciento del PIB, frente al límite de 3 por ciento de la zona euro, y una deuda de 119.3 por ciento.

El primer ministro Sébastien Lecornu prometió "respuestas concretas, rápidas y con financiación completa" a finales de octubre, sin detallarlas. El ministro de Educación, Édouard Geffray, anunció 3 mil profesores sustitutos para unos 500 liceos.

Mientras no haya 10 mil millones de euros sobre la mesa, seguiremos movilizándonos", afirmó Sabrine Kharbach, vocera de la Union Étudiante.

Las protestas dejaron cientos de detenciones y decenas de heridos. Un joven perdió una mano al recoger una granada aturdidora, y el gobierno suspendió el miércoles su uso. En la Bastilla, la policía desalojó la plaza con cargas y gases lacrimógenos.

Marine Le Pen, favorita en los sondeos, destacó los daños a escuelas y acusó a Macron de ponerse "siempre del lado de quienes atacan a la policía"; Jean-Luc Mélenchon denunció la brutalidad policial. Según Elabe, 72 por ciento considera legítimas las demandas, pero 55 por ciento opina que las protestas deberían cesar.