Un convoy de buques rusos que transportaba vehículos militares con destino a Libia dio media vuelta en el Mediterráneo después de que unos drones marítimos ucranianos hundieron una corbeta de la Armada rusa en el puerto de Bengasi el 22 de noviembre, informaron a Reuters tres fuentes de servicios militares y de seguridad.

El convoy, que iba escoltado por una fragata de la armada rusa, la Golovko, dio media vuelta cerca del estrecho de Sicilia el mismo día del ataque en Bengasi, dijo un oficial militar europeo que seguía a la flotilla.

El convoy, que partió de Kaliningrado el 5 de noviembre, fue localizado por última vez el 25 de noviembre cerca de Argelia y no estaba claro hacia dónde se dirigiría ahora, según el funcionario.

Ataque ucraniano hunde corbeta rusa en Bengasi

El gobierno del este de Libia dijo que la corbeta atacada el 22 de noviembre, la Merkury, había atracado en la base naval de Bengasi, y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski confirmó que esta había sido objeto de un ataque.

El Merkury había estado acompañando a un buque de carga que transportaba vehículos militares a Libia después de comenzar la carga el 13 de octubre, al igual que el convoy que ha dado la vuelta, dijo la fuente militar.

Las empresas operadoras de los buques han sido objeto de sanciones por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos.

Tras una guerra civil, el este de Libia está controlado por el comandante militar Khalifa Haftar, cuyo Ejército Nacional mantiene vínculos con Rusia. El oeste del país está controlado por un gobierno de Unidad Nacional reconocido internacionalmente, con sede en Trípoli.

Vehículos militares rusos tendrían como destino África Occidental

Según fuentes europeas y de Oriente Medio, los vehículos militares posiblemente tenían como destino África Occidental para ser utilizados por el Cuerpo Africano de Rusia, aunque algunos podrían haber sido para el Ejército Nacional Libio.

Creado por el Ministerio de Defensa de Rusia, el Cuerpo Africano ha asumido actividades del grupo mercenario Wagner en el continente y está apoyando las operaciones del gobierno militar de Malí contra los grupos islamistas armados.

Con información de Reuters.