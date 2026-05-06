La ONU pide liberación inmediata de los activistas de la flotilla para Gaza

GINEBRA.

Naciones Unidas pidió este miércoles a Israel que libere de inmediato al hispanopalestino Saif Abu Keshek y al brasileño Thiago Ávila, los dos activistas detenidos en una flotilla con destino a Gaza, y exigieron una investigación sobre las acusaciones de maltrato.

Ambos se encuentran en una prisión de Ascalón (Israel) desde que fueron capturados el pasado jueves, cuando su flotilla fue interceptada por las fuerzas israelíes frente a las costas de la isla griega de Creta.

"Israel debe liberar inmediata e incondicionalmente a los miembros de la Flotilla Global Sumud Saif Abu Keshek y Thiago Ávila, que fueron detenidos en aguas internacionales y llevados a Israel, donde siguen retenidos sin cargos", declaró el portavoz de la oficina de derechos humanos de la ONU, Thameen Al-Kheetan, en un comunicado.

"No es un delito mostrar solidaridad e intentar llevar ayuda humanitaria a la población palestina de Gaza, que la necesita urgentemente", añadió.

Los barcos de la flotilla zarparon de Francia, España e Italia con el objetivo de romper el bloqueo y entregar ayuda humanitaria al territorio palestino, devastado por dos años de guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás.

Sus abogados acusan a las autoridades israelíes de maltrato, y el martes afirmaron que los dos se pusieron en huelga de hambre desde su captura el jueves.

Kheetan denunció los "relatos perturbadores de malos tratos graves" y pidió una investigación, insistiendo en que "los responsables deben ser llevados ante la justicia".

"Hacemos un llamamiento para que Israel ponga fin al uso de la detención arbitraria y de una legislación antiterrorista amplia y vagamente definida, incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos", declaró.

Israel acusa a ambos de vínculos con el movimiento islamista palestino Hamás, lo que los interesados niegan.

La justicia israelí ya había validado el domingo una primera prolongación de dos días de su detención.