Díaz-Canel reacciona al ofrecimiento de ayuda de Estados Unidos

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reaccionó al anuncio de apoyo humanitario por parte de Estados Unidos con un mensaje que combina apertura y crítica. Señaló que la experiencia de Cuba en recibir ayuda internacional, incluyendo la proveniente de Washington, ha sido “amplia y constructiva”, y que cualquier donante puede dar fe de esa realidad.

Díaz-Canel afirmó que, si existe una verdadera disposición del gobierno estadounidense a brindar ayuda en los montos anunciados y bajo las prácticas reconocidas internacionalmente, Cuba no pondrá obstáculos ni mostrará ingratitud. Sin embargo, subrayó la paradoja de que ese ofrecimiento provenga de un país que, según dijo, castiga de manera sistemática y despiadada al pueblo cubano mediante sanciones y bloqueo económico.

Si verdaderamente hay disposición del gobierno estadounidense a brindar ayuda en los montos que anuncia y en plena conformidad con las prácticas universalmente reconocidas para la ayuda humanitaria, no encontrará obstáculos ni ingratitud de parte de Cuba, por muy inconsecuente y paradójico que resulte el ofrecimiento a un pueblo que, de modo sistemático y despiadado, el propio gobierno estadounidense castiga colectivamente”

El mandatario cubano destacó que las prioridades más evidentes para la población son combustibles, alimentos y medicinas. Añadió que el daño humanitario podría aliviarse de manera más rápida y efectiva si se levantara o al menos se flexibilizara el bloqueo estadounidense, al que calificó como una situación “fríamente calculada e inducida”.

Por cierto, podría aliviarse el daño de un modo más fácil y expedito con el levantamiento o alivio del bloqueo, pues se conoce que la situación humanitaria es fríamente calculada e inducida”

Díaz-Canel también resaltó la experiencia positiva de Cuba en su trabajo con la Iglesia Católica, a la que consideró un socio relevante en la gestión de ayuda y proyectos sociales. Con ello, buscó subrayar que la isla mantiene una tradición de cooperación con distintos actores internacionales, siempre que se respeten los principios de soberanía y dignidad nacional.