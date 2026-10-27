Flávio Bolsonaro habría viajado a Estados Unidos tras perder las elecciones en Brasil

El senador brasileño Flávio Bolsonaro habría abandonado Brasil con destino a Estados Unidos luego de perder las elecciones presidenciales del domingo y no cumplir una orden del Tribunal Supremo que le exigía entregar su pasaporte, de acuerdo a dos fuentes consultadas por Reuters.

El plazo de 24 horas que recibió el lunes para entregar el documento venció sin que atendiera la instrucción judicial. La medida se relaciona con una investigación por presunto lavado de dinero, delito que el senador niega haber cometido. Según la información disponible, el incumplimiento derivó en la anulación de sus documentos.

Medios argentinos reportaron que Bolsonaro habría ingresado a Argentina por la provincia de Misiones, fronteriza con Brasil, para continuar su viaje hacia Estados Unidos. Sin embargo, el portavoz del presidente argentino, Javier Milei, negó esa versión.

Cuestionamientos al resultado electoral

Flávio Bolsonaro, quien partía como favorito en los comicios, perdió frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, representante de la izquierda brasileña.

El senador no había reconocido oficialmente su derrota y anunció que buscaría la anulación de los resultados al señalar presuntas irregularidades electorales.

No obstante, su Partido Liberal reconoció el lunes la victoria de Lula, lo que marcó una diferencia entre la postura de la organización política y la del candidato.

La situación es muy similar a la salida de Brasil de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien viajó a Estados Unidos después de negarse a reconocer su derrota frente a Lula en las elecciones de 2022.

Jair Bolsonaro regresó posteriormente a Brasil y fue condenado a 27 años de prisión por conspirar para dar un golpe de Estado.

Con información de Reuters.