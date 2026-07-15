Fiscalía solicita visado especial para testigos de la muerte del mexicano a manos de ICE

Autoridades estadounidenses solicitaron un visado especial para los tres mexicanos que viajaban con Lorenzo Salgado Araujo, quien murió durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Maine. Sus testimonios podrían convertirse en la única prueba capaz de desmontar la versión oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Los agentes de ICE interceptaron una furgoneta blanca y abrieron fuego, justificando la acción como defensa propia. En el vehículo viajaba Lorenzo Salgado, mexicano de 52 años, residente en Estados Unidos por más de dos décadas y en proceso de regularizar su situación migratoria. Murió en el lugar, aunque posteriormente se reconoció que no era el objetivo del operativo.

En la furgoneta también iban tres pasajeros rumbo al trabajo: Víctor Salgado, hermano de la víctima, de 44 años; José Trinidad Rojas, de 51; y Daniel Tirado Pantoja, de 43. Los tres permanecen bajo custodia de ICE en el Centro de Procesamiento Montgomery, en Conroe, Texas.

Testimonios contradicen versión de las autoridades

El abogado de inmigración Hugo Balderas-Ibarra, representante legal de dos de los detenidos, acudió el 9 de julio al centro para entrevistarlos y comenzar la estrategia de defensa. Según explicó, las declaraciones de los tres coinciden entre sí y contradicen la versión oficial del DHS, que sostiene que los agentes actuaron en defensa propia.

La versión de mis clientes es muy diferente de lo que están diciendo los agentes del ICE”, afirmó en conferencia de prensa.

Ante la ausencia de cámaras corporales en el operativo, los testimonios de los tres mexicanos se consideran pieza clave para esclarecer lo ocurrido y podrían ser determinantes en una investigación por presunta mala praxis de los agentes.