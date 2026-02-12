Fiscal Bondi lamenta crímenes de Epstein; defiende transparencia

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, lamentó el sufrimiento de las víctimas del delincuente sexual Jeffrey Epstein en medio de las críticas por parte de legisladores demócratas por publicar información sensible sobre las afectadas y “proteger” los nombres de los “abusadores” en los archivos relacionados con el caso.

Lamento profundamente lo que ocurrió con las víctimas debido a las acciones de este monstruo”, dijo Bondi durante una tensa audiencia en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, ante el cual la fiscal defendió la gestión que el Departamento de Justicia (DOJ) ha hecho de los registros sobre el caso.

“Usted está dirigiendo un gran encubrimiento sobre (los archivos) Epstein directamente desde el Departamento de Justicia”, dijo Jamie Raskin, el demócrata de mayor rango del comité, quien criticó que sólo se hayan publicado tres de los seis millones de documentos disponibles.

Donald Trump convirtió la publicación de los archivos de Epstein en el centro de su campaña porque pensó que le beneficiaría. Luego, usted asumió el cargo y afirmó tener una lista (de los implicados en la trama) sólo para luego decir que no existía”, criticó la representante demócrata por Washington, Pramila Jayapal.

Una ley de transparencia, aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente Trump tras presiones del Partido Republicano, obligó al DOJ a publicar todos los documentos del caso Epstein.

La legislación exigía mantener en reserva los nombres u otra información personal identificable de las víctimas de Epstein, que sumaban más de mil, según el FBI.

Raskin dijo que, pese a ello, se editaron los documentos para ocultar los nombres de “abusadores, facilitadores, cómplices y coconspiradores” de Epstein, “aparentemente para ahorrarles vergüenza y deshonra, que es exactamente lo contrario de lo que la ley le ordenó hacer”.

Bondi se defendió diciendo que cientos de abogados y revisores “dedicaron miles de horas a revisar minuciosamente millones de páginas” para cumplir con la ley del Congreso.

Si se suprimió el nombre de alguien que no debería haber sido eliminado, por supuesto lo incluiremos”, aseguró Bondi. “Si el nombre de una víctima quedó sin borrar, por favor dénoslo y lo quitaremos”, añadió.

Argumentó que tuvieron 30 días para revisar, suprimir y desclasificar millones de páginas de documentos. “Nuestro índice de errores es muy bajo”, agregó.

Bondi recordó que Trump firmó la ley para divulgar todos esos documentos. “Es el presidente más transparente de la historia del país y ninguno le preguntó a Merrick Garland (fiscal general durante el mandato del expresidente Joe Biden) ni una palabra sobre Epstein”, indicó.

Destacó que en 2025, el FBI arrestó a más de mil 700 depredadores de menores, un aumento de 10% con respecto a 2024, y localizaron a 2 mil 700 víctimas de explotación infantil.

La respuesta a mi pregunta de a cuántos cómplices de Epstein han acusado es cero”, reaccionó el demócrata por Nueva York, Jerry Nadler.

La fiscal Bondi también dijo que “no hay evidencias de que Donald Trump haya cometido ningún delito” por su relación con Epstein y acusó que el interrogatorio es “ridículo” y los demócratas “están tratando de desviar la atención” de todos los logros del presidente.

Con información de AFP y DPA.

