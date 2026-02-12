Acusación de EU por invasión de narcodron resultó ser un láser militar

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos advirtió que el país empleará la fuerza letal contra cualquier violación a su espacio aéreo, luego de ordenar el cierre temporal del aeropuerto de El Paso, tras denunciar una incursión de un dron que identifico como propiedad de “carteles mexicanos de las drogas”.

Sin embargo, hubo versiones encontradas sobre este incidente.

Luego del anuncio de la supuesta irrupción, funcionarios federales dijeron al diario The New York Times que “el cierre fue provocado por el uso de la nueva tecnología antidrones por parte del Departamento de Defensa y las preocupaciones sobre los riesgos que podría representar para otros aviones en el área”.

De acuerdo con la cadena CNN, se trató de un láser de alta energía contra drones por parte de las autoridades migratorias.

Sin embargo, estos ensayos no se habían coordinado con la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), lo que generó preocupaciones sobre los riesgos para el tráfico aéreo civil.

Según la FAA ordenó el cierre del aeropuerto a partir de las 23:30 del martes (hora de Texas), y hasta el próximo 20 febrero.

La agencia explicó a la cadena Fox que drones de carteles mexicanos violaron el espacio aéreo de Estados Unidos.

El Departamento de Guerra tomó medidas para desactivar los drones. La FAA y el Pentágono han determinado que no hay amenaza para los viajes comerciales”, agregó.

Asimismo, el secretario de Transporte, Sean Duffy, la Casa Blanca y el Pentágono dijeron que los drones de los cárteles mexicanos violaron el espacio aéreo de Estados Unidos.

La congresista Verónica Escobar, demócrata representante de El Paso, declaró que “no hubo una amenaza, por lo que la FAA levantó esta restricción tan rápidamente”. Advirtió que el congreso no ordenó el cierre del aeropuerto, y advirtió que la versión de la administración Trump no contribuye a esclarecer el asunto.

Alcalde de El Paso critica actuar de autoridades federales

Por su parte, el alcalde de El Paso, Renard Johnson, criticó que las autoridades federales tomaran decisiones sin coordinarse con las locales.

Esta decisión innecesaria ha causado caos y confusión en la comunidad de El Paso. Quiero tener muy, muy claro que esto nunca debería haber sucedido. No se puede restringir el espacio aéreo sobre una ciudad importante sin coordinar con la ciudad, el aeropuerto, los hospitales, el liderazgo comunitario” y los servicios de emergencias de El Paso, dijo.

El director del programa contra drones del Departamento de Seguridad Interior (DHS), Steven Willowhgby, dijo en testimonio ante el congreso en julio que en el 2024 Estados Unidos detectó “60 mil vuelos de drones a menos de 500 metros de la frontera”.

Sin embargo, al lado mexicano ni la población ni las autoridades no vieron a lo largo de todo ese año ninguno de los en promedio 6 a 7 drones por hora, ni las autoridades estadunidenses les pidieron apoyo a lo largo de todo el año.

Hasta hace unas horas, el Pentágono no había aclarado si planeaba seguir utilizando este tipo de tecnología en la frontera.

Esto paralizó el aeropuerto internacional de El Paso. Estos detalles realmente socavan la explicación de la Casa Blanca de que todo se debió a un dron de un cártel mexicano que se adentró en el espacio aéreo”, aseguró Pete Muntean, periodista de la cadena CNN.

Por Manuel Ocaño.

Los aviones no tripulados ya son un problema binacional

El uso de drones y los riesgos de éstos en la seguridad nacional encendió las alarmas en el gobierno de Estados Unidos.

Tan es así que el mes pasado, el Departamento de Seguridad Nacional inauguró un organismo dedicado a adquirir y desplegar tecnologías de drones y antidrones. Esto, con una inversión de 115 millones de dólares, como detalló la dependencia en un comunicado.

Esto marca un gran paso adelante en la restauración de la soberanía del espacio aéreo estadunidense, una prioridad máxima para la administración Trump”, explicó.

En este contexto, cada vez es más frecuente que el crimen organizado emplee drones en combates, afirman expertos.

Los artefactos explosivos improvisados ya están plenamente presentes en los arsenales de los cárteles. Su uso se ha extendido durante décadas, pero parece que ahora son mucho más frecuentes”, afirmó Robert Bunker, fundador de la revista digital Small Wars Journal al centro de análisis de asuntos de inteligencia Insight Crime.

Además, tanto del lado mexicano como del estadunidense, ha crecido el decomiso de drones por parte de agencias de seguridad.

En 2023, las autoridades mexicanas reportaron mil 681 incautaciones, y para octubre de 2024, ya se habían contabilizado mil 571.

En diciembre pasado, la Casa Blanca amplió las facultades del Departamento de Seguridad Nacional, autorizando a funcionarios, los socios policiales estatales, locales, tribales y territoriales, y a las agencias penitenciarias a combatir plenamente las amenazas de los drones.

Por Verónica Mondragón.

