Bólido sorprende e ilumina el cielo nocturno de Chile | VIDEO

Un bólido iluminó la noche del viernes 13 de noviembre los cielos de varias ciudades de la zona centro-sur de Chile y, poco después, un fuerte estruendo sorprendió a los habitantes de las regiones de Ñuble y Biobío, donde el objeto se observó con mayor claridad. Hasta ahora, ni los especialistas ni las autoridades han registrado un impacto en tierra.

El fenómeno ocurrió cerca de las 21:30 horas de Santiago y quedó registrado por cámaras de seguridad y teléfonos móviles. El objeto cruzó el cielo nocturno, se transformó en una esfera de fuego brillante y pronto se difuminó.

Científicos explican la bola de fuego

La Red Geocientífica de Chile, organización no gubernamental de divulgación geocientífica, fue una de las primeras entidades en dar cuenta del hecho.

Se reporta el paso de una especie de bólido entre las regiones Metropolitana y Los Ríos", señaló la Red Geocientífica de Chile en su cuenta de X.

Aunque al principio algunas versiones lo vincularon con el lanzamiento de un cohete de SpaceX, los especialistas lo descartaron. La astrónoma y divulgadora científica Francisca Contreras aclaró que el hecho no debía relacionarse con ese lanzamiento.

"Es un objeto quemándose en su ingreso a la atmósfera. Este podría ser de origen natural o artificial", dijo Contreras en una declaración publicada por BioBioChile.

Rodrigo Herrera Camus, académico del Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción y director del Núcleo Milenio MINGAL, explicó que lo más probable es que se trate de un fragmento de roca espacial que ingresó a gran velocidad en la atmósfera.

"En este caso debe haber sido un fragmento mucho más grande, quizás de decenas de centímetros", señaló Herrera, al diferenciarlo de las pequeñas partículas que producen las estrellas fugaces.

El color verde azulado de algunos videos podría deberse a elementos como el níquel y el magnesio.

El estruendo, el satélite y el riesgo

Los meteoros pueden viajar más rápido que el sonido y generar una onda de choque que comprime el aire y produce un estampido sónico, audible en tierra varios segundos después del destello. Contreras consultó a habitantes de Ñuble y Biobío y no halló señales de impacto.

"Si escucharon un ruido muy estrepitoso, es más que nada esa onda de choque, de cómo este objeto se enfrenta también al aire en la atmósfera", dijo la astrónoma.

La Red Geocientífica también atribuyó a ese mecanismo las vibraciones en ventanas y estructuras. Agregó que el sensor GLM del satélite GOES-19, de la NOAA, detectó un destello de gran intensidad a unos 15 kilómetros al norte-noroeste de Cabrero, en el límite entre ambas regiones. Esa ubicación marca el punto de mayor luminosidad o fragmentación, no necesariamente un lugar de impacto.

La organización indicó que no hay antecedentes de que algún fragmento haya llegado a la superficie, por lo que el evento se clasifica como bólido y no como caída de meteorito. Herrera afirmó que el fenómeno no representa un riesgo: solo objetos considerablemente mayores podrían causar daños significativos.

Un bólido es un objeto celeste que entra en la atmósfera, generalmente procedente de cometas, asteroides o meteoroides. Los naturales son veloces. Los artificiales, de basura espacial, son más lentos y dejan estela. El superbólido de Cheliábinsk, Rusia, en febrero de 2013, medía unos 17 metros, liberó 500 kilotones de energía e hirió a casi mil 500 personas.