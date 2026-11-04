El factor Charlie Kirk, otro eslabón para entender los resultados de las intermedias en EU

El asesinato de Charlie Kirk, uno de los principales referentes del conservadurismo juvenil en Estados Unidos, se convirtió en un factor político que marcó el camino hacia las elecciones intermedias. Su muerte impulsó la expansión de la organización que fundó, reforzó la movilización de sus seguidores y dio a los republicanos un símbolo para intentar conservar el apoyo de los jóvenes que contribuyeron al regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Sin embargo, los resultados electorales esta vez mostraron los límites de esa influencia. Los demócratas recuperaron terreno entre los votantes jóvenes y obtuvieron el control de ambas cámaras del Congreso, en una elección marcada por el descontento con el gobierno de Trump, el costo de vida y la preocupación por el estado de la democracia.

Kirk, fundador de Turning Point USA, fue asesinado el 10 de septiembre de 2025 durante un acto en la Universidad del Valle de Utah. Tenía 31 años y se había convertido en una figura central para acercar a jóvenes conservadores al Partido Republicano, particularmente mediante sus debates en universidades, su presencia en redes sociales y su programa de radio y pódcast.

Charlie Kirk, influencer y comentarista conservador estadunidense. Reuters.

Su muerte provocó una oleada de homenajes y donaciones, pero también abrió interrogantes sobre la capacidad de su organización para mantener el impulso político sin su principal dirigente.

Una organización fortalecida

Un año después del asesinato, Turning Point USA reportaba más de 3 mil 500 capítulos en escuelas preparatorias y más de mil 500 en universidades. Las cifras representaban aumentos de 180 y 60 por ciento, respectivamente, frente al año anterior, de acuerdo con Reuters.

La organización también preparó una operación electoral con inversiones millonarias en publicidad y movilización de votantes. Entre sus prioridades estuvieron Arizona, Nevada y New Hampshire, estados donde los republicanos buscaban defender o conquistar escaños decisivos.

La estrategia consistía en convertir el legado de Kirk en una herramienta para movilizar a los jóvenes conservadores y evitar que la baja participación habitual de este grupo en las elecciones intermedias perjudicara al Partido Republicano. Pero...

Especial.

El voto joven cambió de dirección

Los resultados preliminares en las encuestas mostraron que alrededor de siete de cada diez votantes menores de 30 años respaldaron a candidatos demócratas a la Cámara de Representantes, frente a aproximadamente tres de cada diez que apoyaron a republicanos.

El dato contrastó con la elección presidencial de 2024, cuando Trump consiguió avances entre los jóvenes y el voto de ese sector estuvo mucho más dividido.

El Centro de Información e Investigación sobre Aprendizaje y Participación Cívica de la Universidad Tufts (CIRCLE) estimó que los demócratas obtuvieron una ventaja de 46 puntos entre los votantes de 18 a 29 años, la mayor registrada por ese centro en una elección nacional.

Aunque los jóvenes representaron alrededor de 10 por ciento del electorado este martes, su desplazamiento hacia los demócratas evidenció que la movilización conservadora no logró consolidar los avances republicanos de la elección presidencial.

Los límites del legado político

La muerte de Kirk fortaleció la infraestructura de Turning Point USA, pero no resolvió las tensiones entre los jóvenes conservadores y el gobierno de Trump.

Antes de las elecciones, Reuters documentó un descenso en la aprobación presidencial entre los hombres de 18 a 29 años: de 43 por ciento en febrero de 2025 a 32 por ciento en agosto de 2026.

Entre las principales preocupaciones de ese grupo estaban la inflación, la inseguridad financiera y la guerra con Irán. También existía malestar por la gestión de documentos relacionados con Jeffrey Epstein.

El propio entorno de Kirk reconoció que el activista había advertido sobre el riesgo de perder el respaldo juvenil si los republicanos no atendían las dificultades económicas de esa generación.

Un factor, no una explicación única

El asesinato de Kirk tuvo consecuencias políticas concretas: amplió la visibilidad de Turning Point USA, impulsó su crecimiento organizativo y ofreció a los republicanos una figura para movilizar a sus bases.

Pero los resultados muestran que el impacto de ese legado tuvo límites. La organización conservó capacidad de movilización, mientras que el voto joven volvió a inclinarse mayoritariamente hacia los demócratas.

La elección también estuvo determinada por factores más amplios, como la evaluación del gobierno de Trump, la inflación y el descontento con la situación política del país.

Por ello, el factor Charlie Kirk ayuda a entender la estrategia republicana y la reorganización del movimiento conservador después de su asesinato, pero no explica por sí solo el resultado electoral. La derrota republicana refleja, además, las dificultades del partido para mantener la coalición que llevó a Trump de regreso a la presidencia en 2024.

Fuentes

Reuters: Turning Point crece, pero Trump pierde apoyo entre los jóvenes

WIRED: el gasto electoral de Turning Point

CIRCLE, Universidad Tufts: resultados del voto joven