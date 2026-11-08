Ataques rusos dejan a más de 850 mil personas sin electricidad en Ucrania

Los ataques rusos contra la infraestructura energética de Ucrania dejaron sin electricidad a cientos de miles de habitantes en las regiones de Dnipropetrovsk y Járkov, informaron este domingo autoridades y una empresa energética.

Ucrania se alista para enfrentar otro duro invierno en medio de la guerra, mientras Rusia intensifica sus bombardeos diarios con drones y misiles dirigidos contra la red eléctrica del país.

En la región central de Dnipropetrovsk, más de 600 mil habitantes se quedaron sin electricidad, informó en Telegram la compañía eléctrica DTEK, luego de un "ataque nocturno que dañó importantes instalaciones energéticas".

La empresa señaló que ya trabajaba para restablecer el suministro, aunque advirtió que las labores se habían "complicado por los ataques repetidos".

Ataques rusos afectan el suministro eléctrico en Ucrania

En otro ataque, un dron ruso impactó "una instalación de infraestructura crítica" en la región nororiental de Járkov, informó en redes sociales Mykola Baksheyev, alcalde de la ciudad de Zlatopil.

De acuerdo con el funcionario, casi 250 mil clientes de la región de Járkov se quedaron sin electricidad.

Los trabajos de reparación ya estaban en marcha; sin embargo, "aún se desconoce el plazo exacto para restablecer el suministro eléctrico", añadió Baksheyev.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, informó que los ataques nocturnos provocaron "cortes de energía generalizados en todo el país", incluso en zonas donde cientos de edificios residenciales se quedaron sin calefacción, mientras las temperaturas ya rondaban el punto de congelación.

El mandatario también denunció que Rusia lanzó un dron contra la localidad de Komyshuvakha, en la región de Zaporiyia, donde Moscú bombardeó el lunes un centro de distribución de ayuda en uno de los ataques más mortíferos de la guerra.

Aumenta a 55 la cifra de muertos por bombardeo en Zaporiyia

El número de muertos por el ataque aumentó a 55 personas, informó Zelenski. El balance anterior de los servicios de emergencia era de 50 fallecidos.

Esta mañana, los rusos atacaron Komyshuvakha con un dron FPV, donde las operaciones de rescate de emergencia se llevan a cabo desde hace siete días... Lamentablemente, aún puede haber más personas bajo los escombros", dijo el presidente ucraniano.

Los nuevos ataques ocurrieron un día después de que el Ministerio de Energía de Ucrania informara sobre una ofensiva masiva contra instalaciones energéticas, que dejó a habitantes de cinco regiones sin electricidad y dificultó significativamente la transmisión del suministro en Kiev.

Zelenski acusó a Rusia de intensificar los bombardeos para presionar a Kiev en las conversaciones trilaterales auspiciadas por Estados Unidos, previstas para el martes y miércoles en Abu Dabi.

Rusia ha mantenido los bombardeos contra la red eléctrica y la infraestructura energética de Ucrania durante los cuatro años y medio de invasión. Ahora, el país se prepara para enfrentar otro invierno en medio de la guerra.

Con información de AFP.

*mcam