La Casa Blanca rinde homenaje a Charlie Kirk en el primer aniversario de su asesinato

La Casa Blanca publicó este jueves un emotivo tributo al activista ultraconservador Charlie Kirk, al cumplirse un año de su asesinato durante un evento en la Utah Valley University.

En su mensaje en la red social X, la cuenta oficial señaló: “Hace un año, perdimos trágicamente a un patriota intrépido. Un campeón de la libertad y de nuestro país”.

El texto estuvo acompañado de un video en el que se muestra la camiseta blanca con la palabra Freedom que vestía Kirk al momento de ser atacado, sobre la que se proyectan imágenes del joven considerado uno de los principales promotores de las políticas del presidente Donald Trump.

La Casa Blanca agregó: “Charlie Kirk cambió el curso de la historia estadounidense. Su coraje, convicción y amor por la patria nunca serán olvidados”.

En la publicación se incluyeron grabaciones de los últimos momentos del activista antes de ser asesinado el 10 de septiembre de 2025.

La organización Turning Point USA, fundada por Kirk y actualmente dirigida por su viuda Erika Kirk, celebrará este jueves el evento Freedom Built to Last para honrarlo como “hombre de fe, esposo, padre y defensor de la libertad de expresión” y reflexionar sobre su legado.

Kirk fue una figura clave del movimiento Make America Great Again (MAGA) y de la campaña electoral de 2024. También participó en la colocación de aliados en puestos de gobierno durante la estructuración del segundo mandato de Trump.

Tras su muerte, el presidente Trump le concedió la Medalla Presidencial de la Libertad de manera póstuma y su Administración tomó represalias contra quienes celebraron su fallecimiento, llegando incluso a revocar visas a extranjeros que lo hicieron públicamente.

El acusado de disparar contra Kirk, Tyler Robinson, enfrenta cargos de homicidio agravado y otros delitos. Su proceso judicial continúa en etapa preliminar.