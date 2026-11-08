Polonia honra con velas a las seis víctimas del tiroteo

La Plaza Mayor del Mercado de Cracovia, uno de los principales atractivos turísticos de Polonia, se convirtió este domingo en un espacio de duelo. Decenas de personas acudieron al lugar para colocar velas y rendir homenaje a las seis víctimas mortales del tiroteo ocurrido el sábado, considerado uno de los episodios de violencia armada más graves del país desde la caída del comunismo.

El sitio permanecía acordonado y bajo vigilancia policial, mientras vecinos y visitantes se acercaban a dejar cirios en memoria de quienes perdieron la vida durante el ataque. Las cafeterías y restaurantes de los alrededores permanecían cerrados y las banderas del ayuntamiento ondeaban a media asta.

La conmoción también alcanzó a los habitantes de esta ciudad histórica, que recibe millones de turistas cada año y que hasta ahora era considerada uno de los destinos más seguros del país.

Estoy absolutamente destrozada", declaró a la agencia AFP Weronika Filar, una vecina de Cracovia de 27 años.

Este es uno de los lugares más seguros de la Tierra, de verdad... no me esperaba que pudiera pasarnos nada así a nosotros", expresó. "Nuestra ciudad nunca volverá a ser la misma", agregó.

Cracovia guarda luto tras el ataque en la Plaza Mayor

Como parte de los homenajes, la tradicional llamada de trompeta que cada hora se escucha desde la iglesia de Santa María, ubicada frente a la plaza, fue suspendida durante 12 horas en memoria de los fallecidos.

De acuerdo con la agencia estatal de noticias PAP, se trató de una interrupción excepcional que no ocurría desde 1939.

La medida se sumó a las muestras de solidaridad de los habitantes, mientras las autoridades mantenían restricciones de acceso en el centro histórico para facilitar las investigaciones y las labores de seguridad.

El ataque ocurrió alrededor de las 15:00 horas del sábado, cuando un hombre de 24 años irrumpió en la plaza con un vehículo y comenzó a disparar de manera indiscriminada contra las personas que se encontraban en el lugar.

El presunto agresor, identificado por medios locales como Michal O., vestía ropa militar y portaba un arma larga. Los agentes que intervinieron lograron detenerlo después de un intercambio de disparos. El joven resultó herido y permanecía hospitalizado en estado crítico.

Agentes de policía permanecen cerca de un memorial improvisado de flores y velas en el mercado principal de Cracovia, Polonia, un día después de que un hombre armado abriera fuego, causando la muerte de seis personas. AFP

¿Qué se sabe de las víctimas del tiroteo en Cracovia?

Las autoridades confirmaron que seis personas murieron y otras 15 resultaron heridas durante el ataque. Entre los fallecidos se encontraba un ciudadano británico, mientras que cinco de los lesionados eran extranjeros procedentes del Reino Unido, Portugal, Rusia, Alemania y Austria.

Dos policías también resultaron heridos durante el operativo. Uno de ellos permanecía en estado grave, aunque estable, según información del Ministerio del Interior difundida por PAP.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, calificó los hechos como un acto de "terrorismo". Por su parte, la Fiscalía nacional abrió una investigación bajo esa línea, aunque las autoridades todavía no habían establecido de manera definitiva el móvil del atacante.

Según los primeros informes de la investigación, el joven estaba "fascinado por ideologías de extrema derecha".

Hallazgo de tres cadáveres en la casa del sospechoso

Las investigaciones se extendieron hasta la localidad de Ostrowiec Świętokrzyski, donde los agentes encontraron los cuerpos de los padres y de la hermana del presunto atacante en una vivienda familiar.

Las víctimas tenían 53, 52 y 21 años, respectivamente, y presentaban heridas que, de acuerdo con los primeros reportes, podrían haber sido provocadas por impactos de bala.

El portavoz de la Fiscalía, Daniel Prokopowicz, señaló que era "muy probable" que las muertes estuvieran relacionadas con el mismo sospechoso, aunque aclaró que las indagatorias continuaban.

Durante el registro del inmueble, los investigadores incautaron siete armas de fuego y una cantidad considerable de municiones. Al sumar el armamento localizado en otros puntos de Cracovia, las autoridades contabilizaron 11 armas, cifra que coincidía con los permisos registrados a nombre del joven y de su padre.

La policía también informó que el sospechoso pertenecía a un club de tiro al que igualmente asistía su padre y que, hasta el momento, no tenía antecedentes penales conocidos.