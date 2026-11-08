Esperan al Papa León XIV en Argentina en medio de tensiones con Javier Milei

El papa León XIV llegará este domingo a Argentina, segunda escala de una gira de 12 días por Sudamérica, donde pronunciará un discurso ante el presidente Javier Milei que será seguido con especial atención por analistas políticos y observadores internacionales.

Sus declaraciones podrían contribuir a distender las relaciones entre el Vaticano y el mandatario argentino, un estrecho aliado del presidente estadounidense Donald Trump, cuya política de austeridad ha sido cuestionada por la Iglesia católica debido a su impacto en los sectores más vulnerables de la sociedad.

Milei también ha manifestado un firme respaldo a la guerra en Irán, una posición que contrasta con las críticas expresadas por León XIV y que ha generado malestar en Trump.

El Pontífice, que realiza una ambiciosa gira por tres países que concluirá el próximo 17 de noviembre, llegará a Argentina procedente de Uruguay. Durante su estancia en ese país, instó a las naciones sudamericanas a abordar conjuntamente los desafíos regionales y a ofrecer al mundo un ejemplo de cómo la diplomacia, el diálogo y la paciencia pueden prevalecer sobre los conflictos.

Se trata, además, de la primera visita papal a Argentina desde 1987. Durante su estancia, recorrerá cuatro localidades hasta el próximo miércoles.

Discurso será analizado a detalle

Javier Milei llegó al poder en 2023, después de un periodo de gobiernos peronistas de centroizquierda. Durante su campaña electoral, utilizó una motosierra como símbolo de su promesa de aplicar profundos recortes al gasto público para sanear las finanzas del país.

El Papa suele aprovechar sus viajes internacionales para transmitir mensajes a los gobiernos y a sus dirigentes, generalmente mediante un lenguaje diplomático y prudente. Sin embargo, en los últimos meses ha adoptado una posición más firme en el escenario internacional, cuestionando algunas de las tendencias que marcan el rumbo del liderazgo político mundial.

Aunque no se espera que León XIV critique directamente a Milei o mencione su nombre, es probable que sus intervenciones incluyan referencias a las políticas nacionales y a acontecimientos internacionales. Por ello, sus palabras serán examinadas minuciosamente en busca de posibles mensajes dirigidos al Gobierno argentino.

Cualquier intervención de León, especialmente sobre la pobreza, los límites de los mercados o la retórica de confrontación política, podría interpretarse como una crítica implícita a Milei y amplificar la oposición existente al enfoque del Gobierno", señaló Nicolás Watson, de la consultora Teneo.

Por su parte, Milei ha defendido su programa de austeridad al considerarlo la única vía para mantener bajo control la inflación. Desde la implementación de su plan económico, la tasa de inflación anual ha descendido desde niveles superiores al 200 % hasta situarse cerca del 33 %.

No obstante, diversos sondeos reflejan una pérdida de popularidad del mandatario de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. Mientras tanto, buena parte de la población continúa enfrentando las consecuencias de los recortes de subsidios, los despidos en el sector público y el cierre de empresas, factores que han incrementado la presión sobre la economía de los hogares argentinos.

El Pontífice, que realiza una ambiciosa gira por tres países que concluirá el próximo 17 de noviembre, llegará a Argentina procedente de Uruguay. AFP

Visitas a una prisión y a un centro para personas discapacidad

Durante sus primeros 18 meses de pontificado, León XIV ha expresado su preocupación por los riesgos de la inteligencia artificial, ha instado a los dirigentes mundiales a garantizar un trato más humano a los inmigrantes y ha defendido la necesidad de actuar frente al cambio climático. Estas posiciones lo han llevado a discrepar con Trump y con otros dirigentes de derecha.

Fortunato Mallimaci, sociólogo e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina, considera que la visita papal podría generar un sentimiento de unidad y renovada esperanza entre quienes se sienten excluidos por las políticas económicas del Gobierno de Milei.

La agenda del pontífice en Argentina contempla una visita a una institución dedicada al cuidado de personas con discapacidad y otra a un centro penitenciario. Ambas actividades reflejan su interés por dar visibilidad a sectores de la sociedad que con frecuencia permanecen al margen de las prioridades políticas y sociales.

Jorge Silanes, director religioso del Pequeño Cottolengo Don Orione, institución que recibirá al papa el lunes, destacó el significado especial de esta visita en un contexto marcado por los recortes presupuestarios y la reducción de prestaciones destinadas a las personas con discapacidad, mientras los índices de pobreza continúan siendo elevados.

La relación entre Milei y el Vaticano también está marcada por los antecedentes del mandatario con el papa Francisco, antecesor de León XIV y primer pontífice argentino, quien nunca visitó su país natal durante sus 12 años de pontificado.

Milei llegó a calificar a Francisco de "imbécil" y "representante del maligno en la Tierra", aunque posteriormente intentó recomponer las relaciones durante una visita al Vaticano.