Hutíes atacan Riad y dañan edificio de Aramco; crece tensión en Arabia Saudita

Varios testigos reportaron este domingo un ataque contra el distrito financiero de Riad, en Arabia Saudita, donde el edificio de la petrolera Aramco resultó dañado, luego de que la coalición encabezada por el reino, que combate a los hutíes de Yemen, interceptara misiles lanzados por ese grupo.

La capital saudita, particularmente su aeropuerto, ha sido blanco recurrente desde octubre de ataques de combatientes proiraníes que luchan contra el gobierno yemenita, respaldado por la coalición.

Sin embargo, un ataque contra este barrio emblemático podría representar una importante escalada en el conflicto entre Arabia Saudita y los hutíes, quienes habían acusado a las fuerzas sauditas de perpetrar dos ataques mortales contra civiles el viernes y el sábado en Yemen.

Una fuente oficial del Ministerio de Energía señaló que un edificio administrativo perteneciente a Aramco en Riad fue objeto de un intento de ataque hoy", informó el ministerio mediante un comunicado publicado en X.

El incidente provocó la caída de escombros que causaron daños menores en el edificio, sin dejar heridos ni muertos", agregó.

Previamente, un testigo había asegurado que la torre de la petrolera saudita fue atacada en el Distrito Financiero Rey Abdalá (KAFD, por sus siglas en inglés).

La torre de Aramco en KAFD fue atacada, eso es seguro", declaró.

De acuerdo con otro testimonio, varios pisos del edificio del gigante petrolero presentaban daños, entre ellos ventanas rotas y afectaciones visibles en parte de la fachada de la torre.

Poco antes de que se difundieran estos testimonios, la coalición encabezada por Arabia Saudita informó que había interceptado dos misiles balísticos lanzados contra Riad, luego de que las autoridades emitieran una alerta y periodistas de la AFP reportaran fuertes explosiones.

La defensa aérea saudita "interceptó y destruyó dos misiles balísticos lanzados por la milicia terrorista hutí en dirección a Riad", declaró en X Turki al Malki, portavoz de la coalición que respalda al gobierno de Yemen frente a los combatientes proiraníes.

El funcionario también anunció la destrucción de dos misiles de crucero que habían sido lanzados contra Riad y el sur del país.

Hasta el momento no estaba claro si los daños registrados en el edificio de Aramco fueron consecuencia de la caída de restos de un misil interceptado o del impacto directo de un proyectil.

Distrito financiero, símbolo de Arabia Saudita

El Distrito Financiero Rey Abdalá es uno de los símbolos más visibles de las reformas económicas y sociales que se llevan a cabo en el reino. La zona destaca por sus imponentes rascacielos, comercios de lujo y áreas verdes.

Además, alberga viviendas residenciales y una estación de metro que registra una importante afluencia de pasajeros durante las horas punta.

Los ataques ocurrieron pocas horas después de que el Ministerio de Educación anunciara, la noche del sábado, la reanudación de las clases presenciales en Riad, luego de varias semanas de enseñanza a distancia debido a una ola anterior de ataques.

Arabia Saudita ha intensificado la presión sobre sus aliados para conseguir apoyo ante los ataques diarios de los hutíes, quienes recientemente se apoderaron de amplias zonas de la costa del mar Rojo que estaban bajo control del gobierno respaldado por Riad.

Tropas sirias listas para desplegarse

Miles de tropas sirias están preparadas para desplegarse en Arabia Saudita y Yemen, mientras algunas ya se encuentran sobre el terreno, informaron varios funcionarios yemeníes a la AFP.

De acuerdo con Naciones Unidas, desde que se reanudaron los combates en Yemen han muerto más de mil 600 personas y otras 300 mil han sido desplazadas.

La frágil tregua alcanzada en 2022 se derrumbó en julio. Poco después, los hutíes anunciaron un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita y comenzaron a atacar sus barcos, territorio e instalaciones petroleras.

En septiembre, mediante una ofensiva relámpago, los combatientes se apoderaron de territorios controlados por el gobierno yemenita en las inmediaciones de las costas del mar Rojo.

Con información de AFP.

*mcam