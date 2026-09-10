A un año del asesinato de Charlie Kirk, su viuda convierte el duelo en plataforma de ultraderecha

Este 10 de septiembre se cumple un año del asesinato de Charlie Kirk, el activista conservador y fundador de Turning Point USA.

Desde entonces, su esposa, Erika Kirk, ha convertido su duelo público en una plataforma política que la ha llevado a liderar la organización y a consolidarse como una de las voces más visibles de la ultraderecha estadunidense, generando críticas tanto de sus opositores como de sectores de su propio movimiento.

El asesinato que marcó el calendario político de EU

Kirk, de 31 años, murió el 10 de septiembre de 2025 tras recibir un disparo en el cuello mientras participaba en un debate al aire libre en la Universidad del Valle de Utah (UVU), en Orem, Utah, frente a unas 3 mil personas.

El ataque, calificado por autoridades y medios como un crimen político, ocurrió justo cuando Kirk respondía una pregunta del público sobre tiroteos masivos en Estados Unidos.

El sospechoso, identificado como Tyler Robinson, permaneció bajo custodia desde entonces. El 1 de septiembre de 2026, el juez a cargo del caso determinó, tras una audiencia preliminar en la que se presentaron pruebas incluido un video del disparo, que Robinson deberá enfrentar juicio.

Charlie Kirk fue una de las principales voces conservadoras en Estados Unidos. (AFP)

Erika Kirk, de viuda a vocera de la ultraderecha

Apenas ocho días después del asesinato, la junta directiva de Turning Point USA eligió por unanimidad a Erika Kirk como nueva directora ejecutiva y presidenta del consejo, decisión que, según el propio comunicado de la organización, respondía a una petición previa de Charlie Kirk en caso de su muerte.

Desde entonces, Erika Kirk ha documentado su duelo de forma extensa en redes sociales, donde acumula más de cinco millones de seguidores en Instagram.

Agencias de Estados Unidos, a días del asesinato, su forma de vivir el luto como "ultramediatizada y militante", al mostrarse en fotografías y videos junto al ataúd de su esposo mientras anunciaba que continuaría la "lucha ideológica" que ambos compartían.

En marzo de 2026, Erika Kirk defendió públicamente su nuevo rol.

"Estoy honrando lo que el Señor ha puesto frente a mí, y también estoy honrando la petición de mi esposo", declaró en un evento citado por medios estadunidenses, y añadió que ahora debía ser "la única proveedora" para sus dos hijos.

Su gestión al frente de Turning Point USA no ha estado libre de controversia. En febrero de 2026, la organización produjo un espectáculo alternativo al medio tiempo del Super Bowl, protagonizado por Kid Rock y dedicado a la memoria de Charlie Kirk, como contraprogramación al show oficial de Bad Bunny.

Erika Kirk asumió la dirección de Turning Point USA ocho días después del asesinato.

Mientras la transmisión oficial superó los 130 millones de espectadores, el evento de Turning Point reunió alrededor de 6 millones, según cifras reportadas por medios especializados. Erika Kirk celebró públicamente los resultados, lo que le valió burlas y críticas en redes sociales por la diferencia de audiencia.

Medios estadunidenses también han documentado la salida o el despido de varios empleados de Turning Point USA desde que Erika Kirk asumió el liderazgo, así como un creciente distanciamiento de comentaristas conservadores que en un inicio respaldaron su nombramiento.

A esto se sumó, en meses recientes, la difusión de un audio en el que se le escucha hablar con entusiasmo sobre las ventas de mercancía de un evento de la organización, lo que generó reacciones divididas: mientras algunos usuarios en redes cuestionaron la actitud mostrada semanas después de la muerte de su esposo, otros salieron en su defensa argumentando que se trataba de un mensaje dirigido a agradecer al personal.

Las contradicciones documentadas de Charlie Kirk

Uno de los episodios más citados desde la muerte de Kirk es una declaración suya de 2023, verificada como auténtica por equipos de verificación de datos como Maldita.es. En un evento de Turning Point USA Faith, tras el tiroteo en una escuela cristiana de Nashville, Kirk afirmó:

Creo que vale la pena pagar, lamentablemente, con algunas muertes por arma de fuego cada año para que podamos tener la Segunda Enmienda y proteger nuestros demás derechos divinos".

La declaración completa, documentada por el medio estadunidense Media Matters for America, muestra además cómo Kirk promovía activamente la idea de una "ciudadanía armada" como objetivo social deseable:

Nunca vivirás en una sociedad con una ciudadanía armada en la que no tengas ni una sola muerte por arma de fuego. Eso es una tontería. [...] Es un trato prudente. Es racional", declaró el activista en ese mismo evento.

Kirk fue un firme defensor del derecho a portar armas, opositor del aborto incluso en casos de violación, crítico de los derechos de las personas transgénero y responsable, de acuerdo con la misma fuente, de la difusión de información falsa sobre la pandemia de covid-19.

Kirk defendía la Segunda Enmienda incluso reconociendo el costo de vidas humanas.

El hecho de que muriera por un disparo de arma de fuego mientras respondía precisamente una pregunta sobre tiroteos masivos fue señalado por numerosos comentaristas como una de las coincidencias más discutidas tras el crimen.

Kirk también se presentaba a sí mismo, y era descrito por aliados como el secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, como un defensor de la libertad de expresión dispuesto a debatir con quienes pensaban distinto.

Sin embargo, sus propios críticos, incluidos jóvenes activistas de izquierda que debatieron con él en vida, señalaron que su estilo de confrontación buscaba deliberadamente polarizar a las audiencias universitarias antes que dialogar con ellas.

Un año después del asesinato, el legado político de Charlie Kirk continúa dividiendo a Estados Unidos, mientras su esposa consolida su propio papel como heredera pública de ese legado, en medio de un escrutinio cada vez mayor sobre su figura.