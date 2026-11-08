Papa León XIV en Uruguay: finaliza visita ante la Virgen de los Treinta y Tres

El Papa León XIV llamó a las familias a fortalecer la formación de las nuevas generaciones mediante la oración, el respeto y el ejemplo cotidiano, durante una misa al aire libre celebrada en la ciudad de Florida, Uruguay, a unos 100 kilómetros al norte de Montevideo.

Queridos padres y abuelos, los jóvenes necesitan verlos rezar, acercarse a los sacramentos, tratar con respeto a sus esposas, pedir perdón y vivir con honradez también cuando hacerlo exige sacrificio", expresó el pontífice ante miles de asistentes.

La celebración reunió a cerca de 50 mil personas, de acuerdo con autoridades locales citadas por el Vaticano, y marcó el cierre de la visita papal al país sudamericano.

En su mensaje, el jefe de la Iglesia católica puso el acento en la responsabilidad de los adultos en la educación de niñas, niños y jóvenes. Más allá de las palabras, destacó la importancia de que las nuevas generaciones encuentren referentes de conducta en sus propios hogares.

Su llamado incluyó la práctica religiosa, pero también actitudes que forman parte de la convivencia diaria, como respetar a la pareja, reconocer los errores, pedir perdón y actuar con honestidad incluso ante las dificultades.

El mensaje se pronunció en un país considerado uno de los más laicos de América Latina, donde la presencia de miles de personas en la misa reflejó el interés que despertó la visita del pontífice.

Una multitud recibió al Papa en Florida

La jornada comenzó con una mañana fría y soleada. La plaza principal de Florida se llenó de fieles que acudieron a participar en la misa y expresar su cercanía al líder religioso.

Entre los asistentes se escucharon muestras de afecto como "¡Papá, León, te queremos un montón!", mientras familias y grupos de peregrinos acompañaban la celebración.

Ivanna Fisichella, de 22 años, consideró importante la visita por su significado para la comunidad católica uruguaya.

Creo que es muy importante que el papá haya venido porque refuerza la presencia de la Iglesia en nuestro país", comentó a la agencia AFP.

Por su parte, Evangelina Campero, de 57 años, destacó el esfuerzo del pontífice por mantener su agenda de viajes.

El mensaje es darlo todo", señaló, al referirse a la disposición de León XIV para continuar con su gira por Uruguay, Argentina y Perú, pese a su reciente operación por cáncer de pulmón, realizada apenas tres semanas antes, según los datos de la visita.

Fieles católicos rezan durante una misa celebrada por el papa León XIV en la Plaza Asamblea, frente a la Catedral Basílica y Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en Florida AFP

La Virgen de los Treinta y Tres

La visita a Florida estuvo vinculada con la festividad de la Virgen de los Treinta y Tres, una imagen de 36 centímetros tallada en madera de cedro que, de acuerdo con la tradición, procede de las misiones jesuitas guaraníes.

La figura religiosa tiene un lugar especial en la historia uruguaya, pues desde 1825 está relacionada con el proceso de independencia del país frente al dominio español.

La advocación mariana se celebra cada segundo domingo de noviembre y fue proclamada patrona de Uruguay por el papa Juan XXIII en 1961.

De esta manera, la misa en Florida combinó la dimensión religiosa de la visita de León XIV con una tradición profundamente ligada a la identidad histórica del país.

Violencia contra las mujeres

La celebración también tuvo lugar en una región que enfrenta graves desafíos sociales, entre ellos la violencia contra las mujeres. De acuerdo con las cifras más recientes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), al menos 3 mil 828 mujeres fueron víctimas de muertes violentas por razón de género en América Latina y el Caribe durante 2024.

El organismo estima que esto equivale a un promedio de 11 asesinatos diarios. Además, el acumulado de los últimos cinco años se aproxima a los 20 mil feminicidios.

La mayoría de estos crímenes, señala la Cepal, son cometidos por parejas o exparejas de las víctimas, una realidad que mantiene la violencia de género entre los principales problemas de la región.

Con su mensaje dirigido a padres y abuelos, León XIV concluyó su visita a Uruguay con un llamado a fortalecer los valores familiares y la responsabilidad de los adultos en la formación de las nuevas generaciones.