Tormenta Lala se convierte en huracán; alerta en Isla Grande de Hawái

La tormenta tropical Lala se intensificó hasta convertirse en huracán la madrugada de este sábado mientras avanzaba hacia el archipiélago de Hawái, informaron el Centro Nacional de Huracanes y el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) de Estados Unidos.

Según el boletín emitido a las 10:00 a. m. HST, Lala registraba vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, lo que la ubica como huracán de categoría 1. "Recientes informaciones satelitales y de radar indican que Lala se ha fortalecido", señaló el NWS. En ese momento, el sistema se encontraba a 135 kilómetros al sureste de la Isla Grande de Hawái, la más poblada del archipiélago después de Oahu, con unos 210 mil habitantes.

Antes de intensificarse, cuando aún era tormenta tropical, ya había dejado lluvias torrenciales sobre la Isla Grande. Un punto de observación cercano a South Point, a 167,6 metros de altitud, reportó entonces vientos sostenidos de 66 km/h y rachas de 64 km/h.

Lluvias intensas, oleaje peligroso y aeropuertos cerrados

El NWS advirtió que Lala trae consigo lluvias significativas, vientos fuertes, oleaje peligroso e inundaciones localizadas, además de un riesgo de deslizamientos de tierra. La NOAA estimó que en la Isla Grande podrían acumularse más de 60 centímetros de precipitación, junto con una marejada ciclónica capaz de generar "olas peligrosas". Las condiciones adversas podrían prolongarse hasta el domingo.

Actualmente hay un aviso de huracán vigente para el condado de Hawái, que abarca la Isla Grande, y un aviso de tormenta tropical para Maui, Molokai y Kahoolawe.

Ante el riesgo, el Departamento de Transporte de Hawái cerró el Aeropuerto Internacional de Hilo y anunció el cierre del Aeropuerto Internacional Ellison Onizuka de Kona, en Keahole, a las 2:00 p. m. HST. También se cerraron los puertos comerciales de las islas de Hawái, Maui y Kaua'i.

El gobernador Josh Green había declarado el estado de emergencia desde el jueves, en previsión del paso del sistema. Lala "representa una amenaza seria para nuestro estado, particularmente para la Isla de Hawái, y estamos actuando para asegurar que los recursos estén disponibles cuando sean necesarios", afirmó en un comunicado.

El huracán Lala amenaza con dejar lluvias superiores a 60 centímetros en algunas zonas de la Isla Grande. via REUTERS

Un huracán que llega en plena temporada de El Niño

El fortalecimiento de Lala coincide con la formación de un potente fenómeno de El Niño en el centro del océano Pacífico ecuatorial, donde las temperaturas ya alcanzan niveles que llevaron a la NOAA a pronosticar un 69 por ciento de probabilidad de que se trate de "un evento histórico" que supere en intensidad a los registrados desde 1950, cuando alcance su punto máximo entre octubre y diciembre.

Los científicos advierten con regularidad que el cambio climático, impulsado por la dependencia mundial de los combustibles fósiles, ha incrementado tanto la frecuencia como la intensidad de fenómenos meteorológicos extremos como Lala.