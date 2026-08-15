Espriella agradece a Israel por ayuda a Colombia tras terremoto; crecen críticas por acercamiento

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, agradeció este sábado en una llamada telefónica a su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu, por el envío de ayuda humanitaria y rescatistas tras el potente terremoto en el país.

La oposición de izquierda acusa a De la Espriella, cercano a los gobiernos de Estados Unidos e Israel, de recibir ayuda exclusivamente de sus aliados ideológicos, señalamientos que el mandatario niega.

La postura de Espriella ha sido muy criticada por la población colombiana afectada por el sismo.

"Tuve una conversación muy cálida y enriquecedora con el primer ministro de Israel (...) Le agradecí profundamente por toda la ayuda humanitaria", escribió en X el mandatario colombiano, y aseguró que estamos ante un "nuevo tiempo" de la relación bilateral.

El nuevo gobierno pretende retomar las relaciones con Israel, rotas en 2024 por su antecesor izquierdista Gustavo Petro en rechazo a la ofensiva en Gaza. Antes del impasse, Israel era el segundo aliado más importante en materia de seguridad de Colombia.

El millonario mandatario prevé abrir una embajada en Jerusalén y reconoció la soberanía israelí sobre los disputados Altos del Golán, un territorio sirio ocupado por Israel desde 1967. Antes de Colombia, solo Estados Unidos había otorgado ese reconocimiento.

De la Espriella quiere doblegar a los narcos que siembran el terror en el país con la ayuda de Estados Unidos e Israel para intensificar los bombardeos contra los insurgentes.

Tras la tragedia del sismo, Colombia ha recibido ayuda humanitaria de varios países del mundo, como México, España o Alemania, entre otros.

Sin embargo, hasta el momento solo ha aceptado a los equipos de rescate de los gobiernos derechistas de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel, según el organismo de gestión de riesgos estatal. El gobierno asegura que se debe al cumplimiento de certificados para las labores de rescate.

Durante la mañana de este sábado, circularon críticas en redes sociales contra los rescatistas israelíes desplegados en Cali. Los acusaron de dar declaraciones a medios e irse en "lujosas camionetas" sin rebuscar entre los escombros.

Hasta el momento se registran 294 muertos y 320 desaparecidos tras el sismo del pasado lunes, el más potente del siglo, aún con esperanzas de improbables rescates.

Espriella acelera el giro de Colombia hacia Israel y Estados Unidos

La llamada entre Abelardo de la Espriella y Benjamin Netanyahu ocurre después de que el nuevo gobierno colombiano anunciara un viraje profundo respecto a la política exterior de su antecesor, Gustavo Petro.

Antes de asumir la Presidencia, De la Espriella ya había acordado con Israel una hoja de ruta para restablecer las relaciones diplomáticas, intercambiar embajadores, eliminar el requisito de visas y avanzar en la apertura de una embajada colombiana en Jerusalén.

El mandatario también ha defendido públicamente la recuperación de la cooperación militar y tecnológica con Israel, incluyendo la adquisición de armas, drones e inteligencia artificial.

El alineamiento ha ido más allá de la cooperación tradicional. El gobierno de De la Espriella reconoció la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, territorio sirio ocupado por Israel desde 1967, una posición que hasta ahora solo había adoptado Estados Unidos.

La decisión rompe con la posición predominante de la comunidad internacional y con resoluciones de Naciones Unidas que no reconocen la soberanía israelí sobre el territorio.

En paralelo, Bogotá busca reactivar la cooperación de seguridad con Washington y profundizar su integración en iniciativas promovidas por la administración de Donald Trump, configurando una política exterior mucho más cercana a los intereses de ambos gobiernos.

En ese contexto, la recepción de los equipos israelíes de rescate tras el terremoto adquiere una dimensión diplomática adicional.

El gobierno colombiano sostiene que la selección de los países autorizados para enviar brigadas respondió a requisitos técnicos y de certificación, pero la decisión de aceptar equipos de Estados Unidos, Israel, Ecuador y El Salvador mientras otras naciones, entre ellas México y Brasil, encontraron obstáculos generó cuestionamientos sobre los criterios utilizados.

La controversia se produjo mientras la emergencia dejaba 281 muertos, 379 desaparecidos y 3 mil 971 heridos, según el balance divulgado el viernes. El episodio refuerza las críticas de sectores opositores que consideran que De la Espriella está priorizando alianzas políticas e ideológicas con Washington y Tel Aviv incluso durante una emergencia nacional.