Padre se reencuentra con su hijo tras sobrevivir 122 horas bajo los escombros en Venezuela | VIDEO

La tragedia que vive Venezuela tras los devastadores terremotos del 24 de junio también ha dejado espacio para la esperanza. Una video difundido en redes sociales muestra el momento en el que Carlos Colmenares se reencuentra con su hijo Carlos Miguel, de apenas 12 años, luego de que fuera rescatado tras permanecer 122 horas atrapado bajo los escombros del Hotel Eduards, completamente colapsado por los sismos.

El rescate fue posible gracias a un equipo internacional de especialistas provenientes de Ecuador y República Dominicana, quienes trabajaron sin descanso hasta lograr extraer al menor con vida. La emoción del padre al abrazar a su hijo se convirtió en símbolo de resistencia y esperanza en medio de la devastación que azota al país.

Una catástrofe sin precedentes

Los terremotos consecutivos, de magnitudes 7.2 y 7.5, son considerados los más fuertes registrados en Venezuela en más de un siglo. El impacto ha sido devastador: al menos 1,700 personas murieron y decenas de miles permanecen desaparecidas, atrapadas bajo estructuras colapsadas en distintas regiones del norte del país.

Carlos Colmenares se reencontró con su hijo de 12 años tras ser rescatado con vida luego de 122 horas bajo los escombros en Venezuela. Especial

De acuerdo con una evaluación preliminar de la NASA, más de 58,000 edificios resultaron dañados o destruidos. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó además que 855 infraestructuras presentan daños, de las cuales 189 sufrieron derrumbe total, reflejando la magnitud del desastre.

La Guaira, ciudad costera vecina a Caracas y sede del aeropuerto internacional de Maiquetía, se convirtió en el epicentro de la tragedia. Allí, miles de familias quedaron sin hogar y los equipos de rescate trabajan contrarreloj para localizar sobrevivientes.