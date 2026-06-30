“Adriana, yo sé lo que hago”: Hombre rescata a su esposa bajo los escombros en Venezuela

Un video se volvió viral al mostrar el tenso rescate de una mujer atrapada bajo los escombros tras los terremotos que devastaron Venezuela la semana pasada. La escena, cargada de tensión y ternura, muestra a un hombre derribando un muro para liberar a su esposa, mientras ambos discuten en medio del peligro.

El momento más comentado ocurre cuando, mientras ella le advierte que la pared puede colapsar, él responde con firmeza y cariño: “Adriana, yo sé lo que hago, mi vida”. La frase, repetida en redes sociales, se ha convertido en símbolo de la mezcla de desesperación y amor que marcó el rescate.

Un rescate en medio del desastre

El episodio tuvo lugar en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 que golpearon el norte del país con menos de un minuto de diferencia. La ciudad costera, vecina de Caracas, sufrió graves daños estructurales y escenas de pánico, con miles de personas buscando refugio y equipos de rescate trabajando contrarreloj.

El video del rescate, difundido en redes sociales, ha generado miles de reacciones y comentarios que destacan tanto la valentía del hombre como la angustia de la mujer. Para muchos, la escena refleja la humanidad y el amor en medio de la tragedia, convirtiéndose en uno de los testimonios más emotivos de la catástrofe.

Las cifras oficiales confirmaron 188 fallecidos y más de 1,500 heridos, aunque organismos internacionales como el Servicio Geológico de Estados Unidos advirtieron que el número real de víctimas podría superar los 10,000 debido al colapso masivo de edificios y la magnitud del desastre. Una plataforma digital creada por líderes opositores para registrar desaparecidos contabilizaba más de 6,600 personas sin localizar en las primeras horas posteriores al sismo.

Testimonios de sobrevivientes

En localidades como Catia la Mar y Playa Grande, los sobrevivientes narraron escenas de terror: edificios desplomados, familias atrapadas y vecinos intentando rescatar a sus allegados con herramientas improvisadas.

“No tenemos nada, ni siquiera fuerza”, relató un residente mientras observaba las ruinas de su comunidad. Otros clamaban por retroexcavadoras para liberar a niños y adultos atrapados bajo los escombros.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se trasladó a La Guaira para coordinar las labores de rescate, mientras el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, confirmó la declaración de zona de desastre. Equipos de emergencia nacionales e internacionales se movilizan para atender la crisis.