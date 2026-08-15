Colombia pide a Trump suspender aranceles tras devastador terremoto

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, informó el sábado que solicitó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, considerar la suspensión temporal de los aranceles impuestos a los productos colombianos, como medida de alivio para los empresarios del país tras el devastador terremoto que dejó cientos de víctimas fatales.

La petición se realizó durante una llamada telefónica con Trump, en la que hablaron sobre la situación de emergencia que atraviesa Colombia.

De La Espriella señaló en redes sociales que la solicitud busca "aliviar a nuestros empresarios, que están enfrentando momentos muy difíciles por los efectos del terremoto".

Colombia enfrenta desde el 24 de julio último un arancel de Estados Unidos del 12.5 por ciento sobre sus exportaciones por presuntos vacíos en el control de bienes producidos con trabajo forzoso.

La medida afecta cerca del 30 por ciento de las exportaciones colombianas al mercado estadounidense, principalmente flores, aluminio y textiles, y podría representar unos 80 millones de dólares adicionales en aranceles.

Colombia formalizó el miércoles, en Ciudad de Panamá, su ingreso a la Coalición Contra los Cárteles de las Américas (A3C), conocida como el 'Escudo de las Américas'.

La reciente victoria electoral del derechista De La Espriella, quien hizo campaña con promesas de austeridad y medidas de seguridad más estrictas, marcó un acercamiento con Washington, que planteó la posibilidad de realizar ataques conjuntos contra grupos armados que operan en Colombia.

Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones colombianas y un importante aliado en la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales que se financian de la producción y el tráfico de cocaína.

El país sudamericano es considerado el mayor productor mundial de cocaína y el narcotráfico financia a grupos de guerrillas izquierdistas y bandas criminales que controlan extensas regiones montañosas y selváticas del país y que enfrentan a las Fuerzas Armadas en medio de un conflicto armado de más de seis décadas que ha dejado cerca de 500 mil muertos.

De La Espriella, un abogado y empresario de 48 años, dijo que en la conversación Trump fue cálido, amigable y cordial.

"Hoy, más que nunca, la alianza entre Colombia y Estados Unidos es un imperativo para la reconstrucción de nuestra amada nación", concluyó el mandatario colombiano.

El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el suroeste y centro de Colombia deja hasta el momento cerca de 300 personas muertas, 3mil 935 heridas y 320 desaparecidas.