Aumenta cifra de víctimas a 1,943 muertos y más de 10,000 heridos tras doble sismo en Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó este martes que el número de víctimas mortales por los dos terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio se elevó a 1,943 fallecidos, mientras que la cifra de personas heridas alcanzó las 10,571.

Rodríguez precisó además que existen 15,866 personas damnificadas y que las labores de rescate han permitido salvar a 6,461 personas desde la tragedia. El nuevo balance, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), supera al del lunes, cuando se habían contabilizado 1,719 muertos.

El funcionario explicó que las autoridades mantienen un monitoreo permanente de la actividad sísmica y de las operaciones de atención en las zonas afectadas. Desde los terremotos se han registrado 689 réplicas, aunque desde el 28 de junio se observa una disminución en la cantidad e intensidad de los movimientos telúricos.

El día 28 tuvimos 86 réplicas y el 29 fueron 30. Eso no significa que el riesgo haya desaparecido. Cuando la amenaza cese por completo, lo informaremos oportunamente”, afirmó Rodríguez.

Las autoridades venezolanas mantienen activados los protocolos de emergencia mientras continúan las labores de rescate, asistencia a los damnificados y evaluación de los daños ocasionados por la catástrofe.