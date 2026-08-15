Irán exige la liberación de tres pilotos desaparecidos tras ataque en Catar

Irán exigió explicaciones sobre el paradero de tres pilotos de combate que, según las autoridades militares iraníes, fueron capturados por fuerzas de Catar después de eyectarse de sus aeronaves durante una misión realizada en marzo contra una base estadounidense en el emirato.

Catar, sin embargo, rechazó tajantemente que mantenga detenidos a militares iraníes y aseguró que uno de los pilotos fue encontrado muerto.

La versión iraní fue difundida el sábado por medios estatales. El general Mohamad Baqerzadeh afirmó que tres pilotos fueron capturados con vida después de que sus aviones Sukhoi Su-24 se estrellaran el 2 de marzo.

El militar identificó a los supuestos detenidos como Javad Salehi, Abdolmajid Dashtian y Omran Behraveshian, y pidió al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) intervenir para conocer su estado y facilitar su liberación.

Baqerzadeh sostuvo que los pilotos permanecían bajo custodia catarí y que no habían podido comunicarse con sus familias ni con las autoridades iraníes. Por ello, solicitó al CICR que se reuniera con ellos y verificara su situación.

La acusación fue rechazada por Catar. Majed Al Ansari, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores catarí, negó que su país tenga pilotos iraníes detenidos y calificó las afirmaciones de engañosas, especialmente en un momento en que continúan los esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones en Medio Oriente.

Según Doha, los hechos se produjeron después de que aeronaves iraníes ingresaran en el espacio aéreo catarí y no respondieran a los intentos de establecer comunicación. Las autoridades cataríes señalaron que posteriormente sus equipos de búsqueda y rescate localizaron los restos de uno de los pilotos y que se pusieron en contacto con Irán para coordinar la entrega.

Qué ocurrió con los pilotos tras el ataque contra Al Udeid

El episodio se remonta al 2 de marzo, cuando la Fuerza Aérea de Catar informó que había derribado dos bombarderos Su-24 procedentes de Irán. El incidente ocurrió en el contexto de los ataques iraníes contra instalaciones vinculadas con Estados Unidos en el Golfo, durante la guerra iniciada tras los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Irán.

A finales de julio, las autoridades militares iraníes informaron que habían recuperado el cuerpo de Majid Kazemi, uno de los pilotos que murió durante los enfrentamientos relacionados con el ataque contra la base aérea estadounidense de Al Udeid, ubicada en Catar.

Hasta entonces, otros tres pilotos permanecían desaparecidos, aunque Teherán no había afirmado públicamente que hubieran sido capturados.

La nueva denuncia cambia el escenario al sostener que esos tres militares habrían sobrevivido y estarían bajo custodia catarí. Sin embargo, las versiones de ambos gobiernos son contradictorias y el material proporcionado no permite confirmar de manera independiente que los pilotos estén detenidos.

El caso ocurre mientras Catar intenta mantener su papel como uno de los principales actores diplomáticos de la región. La guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel provocó ataques contra instalaciones militares y objetivos estratégicos en distintos puntos de Medio Oriente, incluidos países del Golfo aliados de Washington.

Aunque la intensidad de los combates disminuyó durante los últimos días, las negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo continúan estancadas.