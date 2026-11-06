Detienen en su domicilio al presidente destituido de Paraguay, Santiago Peña

La fiscalía de Paraguay detuvo este viernes en su casa de Asunción al expresidente Santiago Peña, minutos después de que el Senado lo destituyera en un acelerado juicio político por la crisis bancaria de Ueno Bank, que congeló los depósitos de la mitad de la población, según informó el Ministerio Público.

"Va a permanecer en calidad de detenido en su domicilio", dijo a la prensa la fiscal Silvia Margarita González Vester.

Peña será conducido a la fiscalía el sábado a las 11:00 horas locales (14:00 GMT), donde será indagado por los supuestos delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio.

La detención ocurrió cuando Pedro Alliana, quien sucede a Peña, asumía el cargo, según medios paraguayos. La orden fue firmada por los fiscales Elena Fiore, Christian Benítez y González Vester, y enviada a la Policía Nacional con cumplimiento obligatorio, según Infobae.

Ueno Bank, el escándalo que derribó a Peña

La causa se identifica como 92/2026, caratulada "Santiago Peña s/ lesión de confianza y otros", según Infobae. La Fiscalía también pidió prisión preventiva para el fundador de Ueno Bank, de acuerdo con el mismo medio.

En 2023, Peña declaró ser accionista de Ueno Holding por 6 mil 144 millones de guaraníes, acciones que vendió en 2025, aunque las fuentes difieren entre marzo y abril. También declaró un certificado de depósito en Ueno por 2 mil 400 millones de guaraníes, y su hermano figura como socio de la sociedad con la que el grupo controlaría el banco.

El Banco Central de Paraguay ordenó el cierre o resolución de Ueno Bank, cuyo índice de solvencia cayó por debajo de la mitad del mínimo exigido, según medios locales. Los fondos de los clientes quedaron congelados, y el banco habría recibido unos 850 millones de dólares de fondos públicos, sobre todo de pensiones, según reportes de prensa.

Peña renunció el jueves, pero el Congreso no tuvo quórum para aceptarlo. El Senado rechazó darle 72 horas más para defenderse y lo destituyó con 44 votos a favor, ninguno en contra y una ausencia.

"No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad", escribió Peña en X antes de la votación.