El expresidente paraguayo Santiago Peña comparece tras ser detenido por el caso Ueno Bank

El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, acudió a la comparecencia por el caso Ueno Bank custodiado desde una unidad militar, recinto al que fue trasladado por motivos de seguridad desde su residencia en Asunción tras registrarse protestas y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales en las inmediaciones de su vivienda.

Peña fue detenido horas después de que el Congreso aprobara su destitución mediante juicio político a raíz del colapso de Ueno Bank, una crisis financiera que provocó el congelamiento de fondos de millones de ahorradores y sacudió las instituciones del país.

El exmandatario ingresó a la sede fiscal por una puerta lateral pasadas las 11:00 horas locales para prestar declaración en el marco de las investigaciones incoadas por la presunta comisión de los delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio.

El fiscal a cargo del caso, Christian Benítez, informó a los medios de comunicación que durante la diligencia se procedió a exponer a la defensa los hechos investigados y el acervo probatorio recopilado, anticipando que en el transcurso de la jornada se definirá la imputación formal.

El nuevo Gobierno garantiza fondos a los jubilados del IPS

El recién asumido presidente de Paraguay, Pedro Alliana, anunció medidas de contención económica e informó que el Estado garantizará el pago de haberes y aguinaldos a los jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) afectados por la disolución de Ueno Bank. El pronunciamiento se dio tras una reunión de trabajo en el Palacio de Gobierno con el titular de la institución previsional, Derlis León.

El IPS mantenía depositados cerca de 350 millones de dólares en la entidad financiera intervenida por el Banco Central del Paraguay (BCP), medida que afectó a más de 2.9 millones de clientes a nivel nacional.

Según detalló León en rueda de prensa, alrededor de 90 mil jubilados percibirán sus pagos correspondientes el próximo 17 de noviembre. Por su parte, el presidente Alliana confirmó que hasta la fecha se han canalizado desembolsos por más de 996 mil millones de guaraníes (aproximadamente 160 millones de dólares) a más de 1.1 millones de cuentas de clientes.