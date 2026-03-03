Marco Rubio confirma que un dron cayó cerca del consulado de Estados Unidos en Dubái

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó el martes que un dron impactó en las inmediaciones del consulado estadounidense en Dubái, provocando un incendio en un estacionamiento adyacente. Rubio aseguró que “todo el personal se encuentra sano y salvo”, destacando que los protocolos de emergencia se activaron de inmediato.

Las autoridades de Dubái informaron que el fuego fue contenido rápidamente y que no se registraron heridos. La Oficina de Medios de Dubái comunicó en la red social X que los equipos de emergencia acudieron al lugar apenas detectado el incidente y lograron sofocar el incendio en un perímetro acotado.

Aunque los daños materiales fueron limitados, el hecho marcó un punto sensible: por primera vez en años, la violencia vinculada a tensiones geopolíticas alcanzó directamente una sede diplomática estadounidense en la ciudad.

Alerta de seguridad para ciudadanos estadounidenses

En ese contexto, la Embajada de Estados Unidos en Emiratos Árabes Unidos emitió una alerta de seguridad urgente para ciudadanos estadounidenses tanto en Dubái como en Abu Dabi. El Departamento de Estado recomendó abandonar el país por medios comerciales ante los “graves riesgos de seguridad” y la posibilidad de cierres del espacio aéreo.

Para quienes no puedan salir de inmediato, se aconsejó permanecer en interiores, lejos de ventanas, y contar con suministros esenciales como agua, alimentos y medicamentos. Además, se suspendieron todas las citas rutinarias para visas y otros servicios consulares hasta el 4 de marzo.

Impacto regional y económico

El ataque se produjo en el marco de una serie de represalias iraníes en el Golfo, que según distintos reportes alcanzaron aeropuertos, hoteles y puertos estratégicos de la ciudad. Durante décadas, Dubái había construido una reputación como enclave seguro para los negocios en una región marcada por la inestabilidad, pero los recientes incidentes han puesto en duda esa percepción.

Con información de AFP.