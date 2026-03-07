Israel afirma haber atacado en Beirut a comandantes de los Guardianes de la Revolución iraníes

El ejército israelí informó que llevó a cabo un “ataque de precisión” en Beirut dirigido contra comandantes de la Fuerza Quds, el brazo en el extranjero de los Guardianes de la Revolución iraníes. Según el comunicado militar, los objetivos eran jefes clave que operaban en Líbano y que habrían estado planificando “ataques terroristas contra el Estado de Israel y sus civiles”.

Aunque no se revelaron los nombres de los comandantes atacados, las autoridades israelíes subrayaron que se trataba de figuras de alto rango dentro de la estructura iraní en la región.

Misiles lanzados desde Irán

De manera paralela, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que detectaron el lanzamiento de misiles desde Irán hacia territorio israelí. Ante la amenaza, se activaron los sistemas de defensa aérea y se emitieron alertas preventivas para la población en las zonas potencialmente afectadas.

El comunicado difundido en el canal oficial de Telegram de las FDI señaló que los sistemas defensivos se encuentran operando para interceptar los proyectiles, en un contexto de creciente tensión entre ambos países.

Operación en Gaza contra Hamás

El ejército israelí, en coordinación con el Shin Bet (servicio de inteligencia interior), informó que un supuesto miliciano de Hamás fue abatido en Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza.

De acuerdo con el comunicado, el hombre planeaba ejecutar un ataque como francotirador contra las tropas israelíes desplegadas en la zona. La operación fue realizada por aviones de la Fuerza Aérea, guiados por la División de Gaza (143) y el Shin Bet, quienes consideraron que el objetivo representaba una amenaza inmediata para las fuerzas en el terreno.

Con información de AFP.