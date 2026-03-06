Irán ataca base militar de Estados Unidos cerca del aeropuerto de Bagdad, en Irak

Fuentes de seguridad iraquíes informaron que una base militar estadounidense, ubicada cerca del aeropuerto de Bagdad, fue blanco de un ataque con drones. Posteriormente, la agencia AFP confirmó que varios aparatos impactaron directamente contra las instalaciones, que también albergan un centro diplomático de Estados Unidos.

El ataque ocurre en el séptimo día de la guerra en Irán, marcada por una nueva oleada de ofensivas “a gran escala” de Israel sobre Teherán, como parte de lo que calificó como una “nueva fase” del conflicto. Las operaciones se han extendido además al Líbano, con fuertes bombardeos sobre Beirut.

Advertencia de Irán

El portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní declaró que el país está preparado para una guerra prolongada y amenazó con emplear nuevas armas estratégicas en futuras operaciones. “Irán está preparado para una guerra larga para castigar al agresor”, afirmó, asegurando que Teherán desplegará una nueva generación de armamento en las próximas fases del conflicto.

Ataques contra bases estadounidenses

El ejército iraní informó que ha atacado varias bases de Estados Unidos en Kuwait y aseguró que redoblará la presión con más bombardeos en los próximos días.

Al mismo tiempo, fuentes libanesas reportaron que varios cascos azules daneses resultaron heridos tras un ataque contra posiciones de la ONU en el sur del Líbano, lo que evidencia la expansión del conflicto hacia zonas donde operan fuerzas internacionales.

Estados Unidos acusa a Irán de ataque con drones en Baréin

Washington responsabilizó este viernes a Irán de haber lanzado siete drones contra zonas residenciales en Baréin durante la noche, en el marco de la ofensiva iraní contra distintos países de Oriente Medio desde el inicio del conflicto.

“El ataque es inaceptable y no quedará sin respuesta”, advirtió el comandante del Comando Central de Estados Unidos (Centcom), Brad Cooper, en un comunicado oficial.

El alto mando militar agregó que Estados Unidos seguirá coordinándose con sus aliados regionales para enfrentar esta amenaza y proteger a la población civil en toda la región.

EU advierte sobre riesgo de ataques en Kurdistán

Estados Unidos lanzó este viernes una alerta de seguridad en la que advierte que combatientes respaldados por Irán podrían estar planeando ataques contra hoteles en el Kurdistán iraquí, instalaciones que suelen ser frecuentadas por extranjeros. La advertencia se produce en un contexto de creciente tensión regional y de hostilidades vinculadas al conflicto con Teherán.

La embajada estadounidense en Bagdad emitió un comunicado en el que insta a los ciudadanos de su país a abandonar la zona lo antes posible y, en caso de permanecer, reconsiderar sus opciones de alojamiento. “Se exhorta encarecidamente a los ciudadanos estadounidenses a partir tan pronto como puedan hacerlo de manera segura y a evaluar cuidadosamente dónde hospedarse si deciden no salir”, señala el aviso oficial.

El Kurdistán iraquí, considerado durante años un enclave relativamente estable dentro de Irak, ha visto aumentar los riesgos de seguridad debido a la presencia de milicias vinculadas a Irán y a la intensificación de los ataques en la región. Washington teme que los hoteles que alojan a diplomáticos, empresarios y trabajadores humanitarios puedan convertirse en objetivos directos.

Con información de AFP.