China llama a mantener bajo control las tensiones con Estados Unidos

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, afirmó este domingo que su país y Estados Unidos deben esforzarse por mantener bajo control sus diferencias, en un momento clave para la relación bilateral y ante la posible visita del presidente estadounidense, Donald Trump, prevista para abril.

Durante una conferencia de prensa en Pekín, el canciller chino subrayó que el diálogo entre ambas potencias será determinante en el actual contexto internacional.

Este año es sin duda un año importante para las relaciones entre China y Estados Unidos", afirmó Wang, quien pidió a ambas partes "gestionar las diferencias existentes y eliminar interferencias innecesarias".

El diplomático también llamó a preparar cuidadosamente el encuentro previsto entre ambos gobiernos y a crear condiciones favorables para el diálogo.

"Debemos prepararnos minuciosamente, crear un entorno propicio, controlar las disputas existentes y eliminar cualquier interferencia innecesaria", agregó.

Las declaraciones se producen en medio de tensiones globales y cuando se espera que Trump viaje al gigante asiático en las próximas semanas, lo que podría marcar una nueva etapa en la relación entre las dos mayores economías del mundo.

Pekín critica la guerra en Oriente Medio y reafirma alianza con Rusia

Durante la misma comparecencia, Wang Yi también se refirió a la guerra en Oriente Medio, afirmando que el conflicto “nunca debería haber ocurrido” y advirtiendo contra un escenario internacional dominado por la fuerza.

Ante un Oriente Medio sumido en las llamas de la guerra, lo que quiero decir es que se trata de una guerra que nunca debería haber ocurrido y que no beneficia a ninguna de las partes", declaró.

"El mundo no puede volver a la ley de la selva", añadió el ministro chino.

Sus comentarios se producen en medio de la escalada militar en la región tras las operaciones de Israel y Estados Unidos contra Irán, que han provocado un conflicto regional y un aumento de la tensión internacional.

Al mismo tiempo, Wang reafirmó la solidez de la relación entre China y Rusia, pese al complejo panorama geopolítico.

A pesar de un contexto internacional turbulento y complejo, las relaciones entre China y Rusia siguen siendo firmes e inquebrantables", afirmó.

Con información de AFP.