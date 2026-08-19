Trump anuncia reunión con Kim Jong Un; afirma que Corea del Norte tiene 57 armas nucleares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que tiene previsto reunirse con el líder norcoreano Kim Jong Un y aseguró que el país asiático posee “57 armas nucleares muy potentes”.

Durante una visita al helipuerto que se construye en el histórico jardín sur de la Casa Blanca, Trump defendió su relación con Kim y sostuvo que el vínculo personal entre ambos es positivo para la seguridad internacional.

“Conozco muy bien a Kim Jong Un, y le irá bien siempre y cuando tengamos un presidente inteligente”, dijo ante los periodistas.

El hecho de que me lleve bien con él es algo bueno, no malo. Tiene 57 armas nucleares muy potentes. Nunca deberían haberlo permitido. Si yo hubiera sido el presidente, no lo habría permitido. Pero las tiene”

Las declaraciones se suman a un mensaje publicado el domingo en redes sociales, en el que Trump calificó los ejercicios militares como “totalmente inapropiados y hostiles hacia un país que, desde que Donald J. Trump es presidente, se ha mostrado respetuoso y no ha representado ninguna amenaza”.

Durante el primer mandato del presidente estadounidense, el líder norcoreano lo llamó “viejo chiflado mentalmente trastornado de Estados Unidos” y presumió de tener un “botón nuclear” en su escritorio. Sin embargo, ambos sostuvieron reuniones cara a cara en 2018 y 2019, incluyendo un breve encuentro en la zona desmilitarizada entre las dos Coreas, donde Trump se convirtió en el primer presidente estadounidense en ejercicio en pisar territorio norcoreano.

Las estimaciones sobre el arsenal nuclear de Corea del Norte han variado con el tiempo. En junio, el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) calculó que el régimen “posiblemente ha fabricado unas 60 ojivas y posee suficiente material fisible para producir al menos 30 más”. La cifra mencionada por Trump, 57 armas nucleares, se sitúa dentro de ese rango.

Con información de Reuters.