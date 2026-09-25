Excluyen a CNN del Air Force One

La Casa Blanca excluyó a CNN del viaje que el presidente Donald Trump realizará este sábado a Tennessee a bordo del Air Force One, en una nueva disputa entre la administración y medios de comunicación estadunidenses.

La cadena tenía asignado el turno del llamado TV press pool, integrado por CNN, ABC, CBS, NBC y Fox News, mediante un sistema rotativo en el que una de las grandes cadenas proporciona cámaras, reporteros y señal que posteriormente comparten las demás organizaciones.

La Casa Blanca comunicó que CNN no viajará con Trump a Knoxville, donde el mandatario tiene previsto asistir al partido de futbol americano universitario entre Tennessee y Texas. En su lugar fue designado Real America’s Voice.

La decisión se conoció apenas unas horas después de que el pool televisivo reanudara sus funciones.

CNN, ABC, CBS, NBC y Fox News habían suspendido durante la cobertura conjunta de las actividades presidenciales, luego de que Trump prohibiera el acceso de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca.

El jueves, un juez federal ordenó restablecer las credenciales de los tres medios.

La resolución, sin embargo, se refirió al acceso al complejo de la Casa Blanca y no abordó de manera específica el acceso al Air Force One ni la composición del pool televisivo.

El viernes, la cobertura conjunta volvió a funcionar. CNN participó en la transmisión del encuentro de Trump con el presidente chino, Xi Jinping, y de su visita a los Archivos Nacionales.

CNN señala que la decisión de impedirle cumplir sus turnos en el pool afecta no sólo a la cadena, sino al sistema de cobertura compartida. En declaraciones transmitidas por la propia cadena, su corresponsal jefe en la Casa Blanca, Kaitlan Collins, explicó que los reporteros y camarógrafos de CNN debían viajar con el presidente y producir imágenes para las demás cadenas.

La cadena también ha cuestionado que la administración pueda decidir unilateralmente qué medio ocupa un lugar en el pool.

Hasta el cierre de esta edición no había una postura de la Casa Blanca respecto a la exclusión de CNN del vuelo de Trump a Knoxville.