Un juez ordena restablecer las acreditaciones de prensa a medios vetados por Trump

Un juez federal ordenó el jueves al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que restableciera el acceso a la Casa Blanca a los periodistas de CNN, MS NOW y Político, al considerar que su prohibición a estos tres medios de comunicación era probablemente inconstitucional.

En lo que supone un importante revés para Trump en una de sus mayores batallas con los medios de comunicación, el juez federal de distrito Tim Kelly dictó su auto en el marco de una demanda presentada por los medios de comunicación para impugnarla prohibición que el presidente republicano anunció el 18 de septiembre.

Kelly ordenó al Gobierno de Trump que devolviera inmediatamente los pases de prensa de ⁠los medios y prohibió a las autoridades aplicar la prohibición durante 14 ⁠días. El juez rechazó la afirmación del Gobierno de que la prohibición estaba motivada por cuestiones de seguridad nacional.

"El expediente carece de fundamento fáctico para respaldarla afirmación de los demandados de que la revocación de los pases de prensa de los demandantes protegerá de hecho la seguridad nacional o de que esta se verá en peligro si el tribunal ordena que se restablezcan sus pases mientras se desarrolla este litigio", dijo. Añadió que el propio Trump había declarado que la prohibición se debía a la "supuesta falta de veracidad y al tono negativo" de la ⁠información publicada por los medios de comunicación.

Ni la Casa Blanca ni los representantes de los medios de comunicación respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Trump había afirmado en las redes sociales que los tres medios "no deberían poder escribir o informar constantemente sobre FICCIÓN y MENTIRAS", y los abogados del Departamento de Justicia habían tratado de justificar la prohibición alegando motivos de seguridad nacional.

Los tres medios demandaron el lunes a Trump y a otros miembros de su Gobierno ante un tribunal federal de Washington, alegando que la prohibición violaba las ⁠garantías de la Primera Enmienda ⁠de la Constitución de Estados Unidos sobre la libertad de expresión y de prensa, así como ⁠sus derechos al debido proceso. Solicitaron una ⁠orden de restricción temporal que restableciera de inmediato su acceso a la Casa Blanca mientras se resuelve el recurso judicial.

La batalla legal se ha desatado apenas unas semanas antes de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, en las que los compañeros republicanos de Trump luchan por mantener el control del Congreso. Los índices de aprobación de Trump se encuentran en mínimos históricos en las encuestas de opinión, en un escenario de preocupación por asuntos como la guerra con Irán y la inflación.

Kelly dijo en una vista celebrada el miércoles que dos precedentes del Tribunal de Apelación de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia dejaban claro que los periodistas tienen derecho a un proceso con las garantías legales antes de que se les pueda revocar sus acreditaciones de prensa para la Casa Blanca. El juez añadió que no parecía que la Casa Blanca hubiera dado a los medios de comunicación afectados una oportunidad significativa para impugnar la revocación de su acceso.

Un abogado de los medios de comunicación explicó a Kelly que se les había prohibido el acceso sin el preaviso exigido por la ley ni la oportunidad de impugnar las decisiones, lo que, según él, constituía un castigo sin precedentes, irrazonable y severo.

Un abogado del Departamento de Justicia explicó al juez que el Gobierno de Trump había dado una explicación suficiente parala revocación de las acreditaciones de prensa en cartas enviadas a los medios de comunicación el martes. Sin embargo, el juez se mostró escéptico ante ese argumento, señalando que las cartas se enviaron después de que se produjera la revocación y se presentara la demanda.

En un escrito jurídico presentado el martes, el Departamento de Justicia argumentó que el acceso a la Casa Blanca es un privilegio, no un derecho, y que el presidente tiene la autoridad para suspender el acceso de los medios de comunicación.

Una coalición de organizaciones en defensa de la libertad de prensa y decenas de medios de comunicación presentaron el miércoles un escrito jurídico en apoyo de los tres medios de comunicación. Afirmaron que "privar a los periodistas y a los medios de comunicación de sus derechos debido a un supuesto punto de vista editorial viola décadas de jurisprudencia de la Corte Suprema".

El escrito fue firmado por el Comité de Periodistas para la Libertad de Prensa, Reuters, el Washington Post y Fox News, entre otros.

(Información de Jan Wolfe y Jack Queen; información adicional de Helen Coster, Steve Holland y Rishabh Jaiswal; edición de Lincoln Feast; edición en español de María Bayarri Cárdenas)