EU saca a Venezuela de la lista negra antidrogas por primera vez en 20 años

Estados Unidos retiró este miércoles a Venezuela de la lista de países que han "fracasado de manera demostrable" en el combate al narcotráfico, la primera vez que sale de esa clasificación desde 2005, informó el presidente Donald Trump a través de una determinación publicada por el Departamento de Estado.

La decisión llega en medio de un nuevo gesto de Washington hacia el gobierno interino de la presidenta Delcy Rodríguez, que sustituyó a Nicolás Maduro tras su detención y remoción del poder en enero.

Cada año, la Casa Blanca emite una evaluación de la lucha antidrogas en todo el mundo, en la que identifica a los países considerados grandes productores o centros de tránsito, y señala particularmente a los que, según Washington, han incumplido sus compromisos internacionales.

Venezuela sale de la lista negra tras la caída de Maduro

Trump atribuyó el cambio a la cooperación con el gobierno interino venezolano, que incluyó la muerte del líder del Tren de Aragua, conocido como "Niño Guerrero".

"Ya estamos viendo los resultados de una creciente cooperación con el gobierno interino del país contra los cárteles", se congratuló el mandatario en el documento oficial.

He determinado que Venezuela ya no debe ser señalada por haber fracasado de manera demostrable en el cumplimiento de sus compromisos de control de drogas", agregó Trump.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha equiparado legalmente la lucha contra los cárteles con el combate al terrorismo, una decisión cuestionada por organismos internacionales. Su gobierno también emprendió una campaña de ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico que ha dejado al menos 215 muertos.

Esa campaña ha sido denunciada como ejecuciones extrajudiciales por organismos de la ONU y organizaciones no gubernamentales.

Trump también ha impulsado el Escudo de las Américas, una alianza antinarcóticos a la que se han sumado países conforme cambian de rumbo político. Perú fue el más reciente en unirse, y algunos miembros, como Colombia y Ecuador, ya realizan campañas militares conjuntas.

Colombia, Bolivia y las advertencias para México y Brasil

Washington mantuvo, en cambio, la descertificación de Colombia, Bolivia, Afganistán y Birmania, los únicos cuatro países señalados este año entre los 23 considerados grandes productores o centros de tránsito de droga.

Pese a ello, Trump elogió al nuevo presidente colombiano Abelardo De La Espriella, quien asumió el cargo en agosto tras suceder al izquierdista Gustavo Petro.

Colombia está lista para retomar su lugar como nuestro principal socio de seguridad en el hemisferio", afirmó Trump, aunque condicionó levantar la descertificación a que el país avance en la erradicación de cultivos de coca durante el próximo año.

Sobre Bolivia, el texto reconoce una cooperación "ampliada significativamente" bajo el nuevo gobierno conservador de Rodrigo Paz, aunque señala que aún no ha tenido tiempo suficiente para reducir el cultivo de coca heredado de la administración anterior.

El informe también incluyó advertencias para otros países de la región. Trump reconoció la colaboración del gobierno de Claudia Sheinbaum, pero advirtió que México "debe adoptar medidas adicionales" contra las organizaciones narcoterroristas.

A Brasil, el documento lo señaló por no enfrentar al Primeiro Comando da Capital y al Comando Vermelho, a los que describió como responsables de convertir al país en un "centro neurálgico" del tráfico global de cocaína.