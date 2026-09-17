“No es una delincuente”: Niña de 6 años y su madre fueron engañadas para ser detenidas por ICE

La detención de Ydienays Domínguez, de 26 años, y su hija Zoeh, de 6, tras acudir a una cita migratoria en Charlotte, Carolina del Norte, concluyó con su deportación a Venezuela, confirmó su esposo Anderson Pirela.

El lunes 14 de septiembre, Domínguez acudió a una oficina migratoria acompañada de su hija. Pirela las llevó hasta el lugar y esperó en el estacionamiento. La cita estaba programada para las 9:00 horas, pero una hora después su esposa no regresaba ni respondía mensajes.

El padre relató que recibió un mensaje de dos palabras: “Vete ya”. “Cuando me dice ‘vete’, el corazón se me aceleró porque pensé: ‘pasó algo’”, recordó. Por temor a ser detenido, decidió retirarse del lugar.

Horas más tarde, un agente migratorio llamó a un contacto de emergencia para informar que madre e hija habían sido detenidas. Esa misma noche, Domínguez logró comunicarse brevemente con su esposo: “Me dijo que estaba bien y que estaba con la niña, pero que no podía decirme más nada”. La llamada provenía de un número de Virginia, lo que confirmó que ambas habían sido trasladadas a ese estado.

La indignación de Pirela se centra en que su hija de 6 años haya sido incluida en el proceso migratorio. “Ella no es ninguna delincuente ni nada de eso”, afirmó. La pequeña había celebrado apenas en mayo su graduación de kindergarten en Sugar Creek Charter School, en Charlotte, y se preparaba para iniciar una nueva etapa escolar.

No sería justo para la niña estar allá pasando por eso. Ella no es ninguna delincuente”.

La familia, originaria de Venezuela, vivió en Houston antes de mudarse a Charlotte en noviembre de 2024. Domínguez había solicitado asilo, pero el proceso enfrentó complicaciones: documentación corregida, audiencias virtuales no atendidas y finalmente una notificación de orden de expulsión.

Pirela asegura que intentaron apelar la decisión, incluso pagando a una persona que prometió encargarse del trámite, pero nunca lo realizó. Aun así, Domínguez continuó presentándose a sus citas migratorias hasta el encuentro que derivó en su detención y posterior deportación.

Durante el proceso, Pirela buscó ayuda en Siembra NC, organización que trabaja con comunidades inmigrantes en Carolina del Norte. El grupo lo orientó en la búsqueda de asistencia legal, aunque finalmente la deportación se concretó.