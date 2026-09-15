Alex Saab, testaferro de Maduro, se declara culpable de lavado de dinero en corte de EU

El empresario colombiano y exministro de Venezuela Alex Saab se declaró culpable este martes ante la justicia estadounidense de conspiración para lavado de dinero y transacciones financieras ilícitas, luego de llegar a un acuerdo con la fiscalía en una corte federal de Miami.

Con ello, Saab cambió la declaración de inocencia que había presentado el pasado 24 de julio, cuando sus abogados rechazaron los señalamientos y pidieron un juicio con jurado.

La audiencia de cambio de declaración se realizó ante la jueza Kathleen M. Williams, a las 11:00 horas, tiempo local. Al comparecer, Saab, de 54 años, vestía un uniforme de prisionero color ocre, con el cabello canoso recogido y barba, y aseguró ante la corte que no hubo amenazas ni ningún otro trato de por medio para aceptar su culpabilidad.

La confesión en la corte: los términos del acuerdo

Como parte del acuerdo, Saab se comprometió a entregar cerca de 195 millones de dólares en efectivo y pertenencias, además de renunciar a la posibilidad de cambiar nuevamente su declaración. Pese al acuerdo, podría enfrentar la pena máxima contemplada para los cargos, de 20 años de cárcel.

La sentencia se conocerá a mediados de enero y, según el entendimiento alcanzado, también podría imponérsele una multa de 500 mil dólares y el doble del monto de sus propiedades.

La admisión de lavado de dinero involucra además a cuatro presuntos cómplices cuyos nombres no fueron revelados.

Durante la audiencia, Saab manifestó que padece síndrome de estrés postraumático desde su detención en Cabo Verde en 2020, y afirmó que toma antidepresivos todas las noches para poder dormir.

De testaferro a colaborador: la caída de un hombre cercano a Maduro

Saab fue durante años cercano al expresidente de Venezuela Nicolás Maduro, hoy detenido en Estados Unidos tras la operación militar estadounidense del 3 de enero de 2026 que terminó con su captura en Caracas y marcó una nueva etapa en las relaciones entre Washington y Caracas. Las autoridades estadounidenses señalaron a Saab como su presunto testaferro.

El empresario fue detenido en 2020 en Cabo Verde y extraditado en 2021 a Estados Unidos, lo que generó una campaña de reclamos en Venezuela, donde el gobierno calificó la detención como un "secuestro".

En 2023 recibió un indulto del entonces presidente Joe Biden, como parte de un intercambio en el que Venezuela liberó a diez estadounidenses detenidos. Semanas después de volver al país, Saab se integró al gobierno como ministro de Industrias y Producción Nacional, cargo que ocupó hasta enero pasado, cuando fue desplazado tras la captura de Maduro y posteriormente deportado en mayo de vuelta a Estados Unidos.

La acusación de los fiscales sostiene que, entre octubre de 2015 y enero de este año, Saab y otras personas participaron en un esquema para enriquecerse a través del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa social del gobierno venezolano, mediante sobornos a funcionarios a cambio de contratos para importar alimentos.

La fiscalía también afirma que, desde 2019, los acusados usaron su influencia para acceder al petróleo de la estatal PDVSA, venderlo y obtener ganancias. Tanto el gobierno venezolano como PDVSA han rechazado repetidamente estas acusaciones.

El gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó en enero la salida de Saab, en un nuevo capítulo de la relación entre Caracas y Washington. Maduro, por su parte, afronta cargos por narcoterrorismo, narcotráfico y posesión de armas, y se ha declarado inocente.