Misión de la ONU señala posibles crímenes de guerra de EU contra civiles en Irán

Hay “motivos razonables” para creer que Estados Unidos cometió crímenes de guerra contra civiles en Irán, mientras la población de ese país también enfrenta “graves violaciones de derechos humanos” por parte de su propio gobierno, señalaron investigadores de Naciones Unidas (ONU).

En su último informe, que será presentado el lunes ante el Consejo de Derechos Humanos, los investigadores independientes llamaron a los 47 países que integran el organismo a presionar para poner fin a la guerra, llevar ante la justicia a los responsables de posibles crímenes de guerra y otorgar asilo a los civiles que huyen al extranjero.

Irán, Israel y Estados Unidos no forman parte del Consejo de Derechos Humanos.

ONU señala ataques contra civiles en Irán

Los investigadores señalaron que, tras los ataques de Estados Unidos e Israel del 28 de febrero, encontraron elementos para considerar que Estados Unidos pudo haber cometido un crimen de guerra mediante ataques indiscriminados que provocaron muertes y lesiones entre civiles, así como daños a bienes de carácter civil.

Tras los ataques de Estados Unidos e Israel del 28 de febrero, la misión comprobó que existían motivos razonables para creer que Estados Unidos cometió crimen de guerra al lanzar ataques indiscriminados que causaron la pérdida de vidas o lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil”, señalaron.

Entre los casos documentados está un ataque con misiles Tomahawk contra la Escuela Primaria Shajareh Tayyebeh, en Minab, un plantel claramente identificable que fue alcanzado y donde murieron más de 150 personas, incluidos aproximadamente 120 niñas y niños.

Los investigadores también señalaron otro ataque aéreo en Lamerd. De acuerdo con el informe, misiles de precisión “dispersaron nubes de perdigones” sobre un complejo deportivo y una zona residencial, con un saldo de 22 civiles muertos.

REUTERS

Informe también denuncia represión de protestas en Irán

El documento también aborda la actuación del gobierno iraní frente a las protestas internas que comenzaron a finales de 2025 debido al aumento del costo de la vida.

Los investigadores consideraron que la respuesta oficial representó “una escalada para suprimir a la disidencia”, mediante el uso de “leyes represivas”, “fuerza letal” y “la pena de muerte como herramienta de intimidación y control”.

Según el informe, las fuerzas de seguridad del Estado mataron a manifestantes en las 31 provincias, entre ellos al menos 221 niños. También atacaron centros de salud y detuvieron a decenas de miles de personas.

Entre marzo y agosto de 2026, al menos 29 hombres fueron ejecutados después de juicios acelerados relacionados con las protestas.

Además, más de 70 personas, entre ellas cinco mujeres y tres niños, permanecían “en riesgo inminente de ejecución”, indicaron los investigadores.

ONU pide el fin de las hostilidades

Ante este panorama, los investigadores de Naciones Unidas instaron a Israel, Estados Unidos e Irán a “cesar inmediatamente las hostilidades”.

También pidieron a los países que integran el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptar “medidas diplomáticas rápidas para implementar una paz permanente”.

Los investigadores solicitaron además que las presuntas violaciones al derecho internacional sean “investigadas de forma independiente y que los responsables rindan cuentas”.

Con información de la AFP.

*mcam