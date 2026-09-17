Separan con éxito a gemelas unidas por la cabeza en Estados Unidos

En una cirugía que se prolongó por más de 24 horas, desde la preparación hasta el cierre y la recuperación, un equipo multidisciplinario del SSM Health Cardinal Glennon Children’s Hospital, en St. Louis, Misuri, logró separar con éxito a dos gemelas de dos años que nacieron unidas por la cabeza.

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina, los gemelos unidos por la cabeza se presentan solo una vez en 2,5 millones de nacimientos vivos y representan menos del 6 % de los casos de siameses. En la historia médica se han documentado 69 casos de gemelos craneópagos, con apenas 62 intentos de separación en todo el mundo.

Las gemelas Hiyab y Wuhbto, originarias de Etiopía, viajaron a San Luis en marzo de 2025, poco antes de cumplir un año. Celebraron su segundo cumpleaños en marzo de 2026, semanas después de la cirugía que cambió sus vidas.

La exitosa separación de Hiyab y Wuhbto representa mucho más que un logro médico extraordinario. Es un poderoso testimonio de lo que es posible cuando la experiencia pediátrica de primer nivel, la compasión, la innovación y el propósito se unen al servicio de los niños”, afirmó el Dr. Hossain Marandi, presidente del hospital.

El Dr. Andrew J. White, director médico del hospital y jefe de Pediatría de la Universidad de Saint Louis, destacó:

La separación quirúrgica exitosa de gemelas craneópagas requiere una precisión sublime, una atención meticulosa al detalle y una coordinación sumamente compleja entre diversas especialidades y con nuestras instituciones colaboradoras. Cada decisión se guió por nuestro compromiso de lograr los mejores resultados posibles”.

La atención médica más avanzada no puede cambiar la vida de un niño si este no puede acceder a ella. Nos enorgullece haber contribuido con liderazgo, defensa y apoyo humano a esta iniciativa”, señaló Linda Norman, presidenta de la junta directiva de World Pediatrics.

Las niñas reciben ahora terapias multidisciplinarias en Ranken Jordan.

Ahora pueden participar en terapias individualizadas para realizar actividades cotidianas que no podían hacer mientras estaban unidas, como sentarse, eventualmente ponerse de pie y caminar, comer y hablar, socializar y jugar con otros niños, incluso entre ellas”, explicó el Dr. Nick Holekamp, director de transformación de la salud en Ranken Jordan.

Tras meses de cuidados, Wuhbto ya se sometió a una craneoplastia exitosa, mientras que Hiyab se prepara para la suya a finales de este otoño.