Canadá y Europa son "más fuertes juntos": Carney; alianza no es contra EU, dice UE

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, respaldó este jueves el acercamiento con la Unión Europea (UE) y afirmó que ambos bloques son “más fuertes juntos”, un día después de que Bruselas planteara que su país se convierta en el primer “miembro asociado” del bloque.

Durante un discurso ante el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, Carney destacó los valores que comparten Canadá y Europa y sostuvo que deben mantenerse vigilantes para defenderlos.

Compartimos unos valores comunes por los que siempre hemos luchado y en cuya defensa debemos permanecer siempre vigilantes”, afirmó el mandatario canadiense. “Europa y Canadá son más fuertes juntos”, agregó.

REUTERS

La propuesta ocurre en medio del distanciamiento entre Washington, Bruselas y Ottawa, pese a que Estados Unidos mantiene una relación tradicional de alianza con Canadá y la Unión Europea.

La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, planteó el miércoles que Canadá tenga la figura de “miembro asociado” de la UE, iniciativa que provocó la molestia del presidente estadounidense Donald Trump.

Trump calificó la propuesta como “un acto hostil” y advirtió que podría responder con “aranceles muy serios” o incluso dejar de “comerciar con Europa”.

Frente a este escenario, Carney rechazó que el acercamiento entre Canadá y la UE responda a una lógica de confrontación.

No somos aliados de circunstancia. No buscamos acuerdos de suma cero”, afirmó el primer ministro, quien un día antes había acompañado a Von der Leyen como invitado de honor durante su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Parlamento Europeo.

Carney agregó que Canadá y la Unión Europea buscan convertirse en “un faro para las democracias”, pero sin pretender “dominar a otros”.

UE niega que alianza con Canadá sea contra Estados Unidos

Bruselas rechazó este jueves que el proyecto para profundizar la relación con Canadá tenga como objetivo confrontar a Estados Unidos, luego de las advertencias lanzadas por Trump.

La propuesta para reforzar nuestra asociación con Canadá no está dirigida contra nadie”, declaró Olof Gill, portavoz de Comercio de la Comisión Europea.

La iniciativa fue presentada por Von der Leyen durante la visita de Carney a las instituciones europeas. La funcionaria propuso que Canadá se convierta en el primer “miembro asociado” de la UE, una figura que actualmente no está contemplada jurídicamente en los tratados europeos.

La propuesta contempla una cooperación más estrecha entre ambas partes en áreas como tecnología, defensa y energía.

Me gustaría trabajar con usted para abrir la puerta a que Canadá sea el primer miembro asociado de la UE”, dijo Von der Leyen a Carney, declaración que fue recibida con una ovación de pie en el hemiciclo.

La jefa de la Comisión Europea planteó además trabajar con Canadá en manufactura inteligente, impulsar una alianza tecnológica y estrechar la cooperación en la industria de defensa.

“Haremos del Ártico un proyecto insignia conjunto”, declaró.

Von der Leyen también ofreció a Canadá incorporarse a un futuro “Consejo Europeo de Seguridad”, organismo que busca crear junto con Reino Unido y Noruega.

REUTERS

Trump amenaza con aranceles por propuesta "ridícula" europea

El eventual estatus de miembro asociado genera dudas debido a que los tratados de la Unión Europea no contemplan actualmente esa figura jurídica.

Alemania ya había planteado otorgar un estatuto similar a Ucrania, país que aspira a incorporarse plenamente a la UE. La propuesta permitiría asistir a reuniones y cumbres europeas, aunque sin derecho a voto.

Trump cuestionó el planteamiento europeo y lo calificó de “ridículo”.

Si hacen eso, si considero que se trata de un acto hostil, impondré aranceles muy elevados o dejaré de comerciar con Europa”, advirtió.

El presidente estadounidense añadió que su respuesta dependería de la intención con la que se concrete la iniciativa.

Si lo hacen de buena fe, está bien. Si lo hacen con mala intención, pondremos aranceles muy fuertes a Europa, lo que es una posibilidad”, afirmó.

La normativa de la UE establece que los 27 Estados miembros deben aprobar cualquier acuerdo de colaboración con un país externo, por lo que aún no está claro si la propuesta de Bruselas contará con el respaldo necesario.

El canciller francés, Jean-Noël Barrot, expresó su respaldo a estrechar los vínculos con Canadá, aunque señaló que la propuesta todavía debe ser revisada.

Crear vínculos cada vez más estrechos con Canadá” es una posibilidad, dijo, pero precisó que el proyecto debe ser “debatido, examinado y analizado”.

Europa destaca atractivo de Europa

Para Marta Kos, responsable de Ampliación de la Comisión Europea, el posible acercamiento con Canadá refleja el atractivo que mantiene la Unión Europea, pese a que Islandia decidió recientemente, mediante referéndum, rechazar la reanudación de las negociaciones para su adhesión.

Europa nunca ha sido tan atractiva como lo es hoy”, aseguró la comisaria.

Canadá y la UE ya cuentan con una relación comercial y de cooperación relevante. Ambos enfrentan aranceles y amenazas territoriales de Estados Unidos, además de la competencia de China.

El acuerdo de libre comercio CETA eliminó casi todos los aranceles entre Canadá y la UE. Desde 2016, el comercio de bienes y servicios entre ambas economías aumentó más de 80%.

Además, este año Canadá se convirtió en el primer país que no pertenece a la Unión Europea en incorporarse a un emblemático programa de préstamos para la defensa.

Con información de AFP.

*mcam