Costa Rica extradita a EU a tres mexicanos presuntamente vinculados al Cártel de Sinaloa

El gobierno de Costa Rica informó la extradición a Estados Unidos de tres ciudadanos mexicanos señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, donde enfrentarán cargos relacionados con narcotráfico internacional.

Según detalló el Ministerio Público costarricense, los tres hombres fueron detenidos en abril de 2025 cuando viajaban a bordo de una embarcación en la que las autoridades localizaron 840 kilogramos de cocaína.

Las autoridades señalaron que los mexicanos son investigados en Estados Unidos por su presunta participación en el delito de conspiración para poseer y distribuir cocaína.

La extradición se concretó como resultado de la cooperación entre las autoridades costarricenses y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), dentro de las acciones dirigidas al combate del narcotráfico transnacional.

Costa Rica destacó que la entrega de los sospechosos forma parte de los mecanismos de coordinación internacional impulsados para enfrentar las operaciones de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas en la región.

A principios de este año, el país centroamericano se incorporó a la iniciativa de seguridad denominada Escudo de las Américas, una coalición liderada por Estados Unidos enfocada en el combate a los cárteles de la droga y otras estructuras criminales transnacionales.

El pasado 14 de octubre, durante la inauguración del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, anunció la ampliación de la declaratoria de organizaciones narcoterroristas a varios grupos criminales mexicanos.

Entre las organizaciones incluidas en esa clasificación se encuentran el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo, La Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos.

Las autoridades costarricenses indicaron que mantendrán la cooperación con organismos internacionales para combatir las rutas utilizadas por organizaciones criminales para el transporte de drogas entre Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica.