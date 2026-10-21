Ordenan pagar a Meta 25 mil millones de dólares por caso Cambridge Analytica en Nuevo México

Un tribunal de Nuevo México ordenó a Meta pagar 25 mil millones de dólares en multas por violaciones a la privacidad de los usuarios y declaraciones engañosas sobre la protección de sus datos, en un caso relacionado con caso de Cambridge Analytica.

La resolución, emitida por el juez de distrito Francis Mathew, se produjo después de que un jurado de Santa Fe determinara en septiembre que la compañía había engañado a los habitantes del estado sobre la recopilación y protección de su información, así como sobre las medidas para impedir la difusión de contenido dañino en sus plataformas.

El jurado encontró más de 43 millones de infracciones a la Ley de Prácticas Desleales de Nuevo México. Aunque la documentación judicial estableció inicialmente una cantidad de 219 mil 500 millones de dólares, el juez fijó finalmente la multa en 25 mil millones de dólares.

Mathew justificó la sanción por la cantidad de infracciones, su carácter reiterado, la participación de altos directivos de Facebook y el alcance de las declaraciones que el jurado consideró falsas. También determinó que los intereses sobre la multa se acumularán a una tasa anual de 15 por ciento hasta que la empresa cubra el monto total.

Fiscalía estatal acusa a Meta de actuar fuera de la ley

El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, afirmó que la resolución demuestra que las grandes empresas tecnológicas deben responder por sus acciones.

Durante demasiado tiempo, las poderosas empresas tecnológicas han operado como si su tamaño e influencia las pusieran fuera del alcance de la ley”, señaló en un comunicado.

El funcionario añadió que la sanción confirma que las infracciones tienen consecuencias legales y económicas.

Meta, por su parte, manifestó su desacuerdo con el fallo y anunció que presentará una apelación.

Escándalo de Cambridge Analytica

La demanda se originó en las revelaciones de 2018 sobre Cambridge Analytica, una firma de consultoría política acusada de acceder indebidamente a los datos de aproximadamente 87 millones de usuarios de Facebook.

El caso provocó cuestionamientos sobre las prácticas de recopilación y manejo de información de la compañía, que posteriormente cambió su nombre corporativo a Meta.

En 2022, la empresa aceptó pagar 725 millones de dólares para resolver una demanda colectiva relacionada con el escándalo. Sin embargo, el proceso de Nuevo México continuó porque el estado no formó parte de otro acuerdo judicial que permitió resolver reclamaciones similares.

Según el juez Mathew, Facebook no realizó la investigación exhaustiva que había prometido después de que se conocieran las revelaciones sobre Cambridge Analytica.

El expediente también señaló que la presión para reducir costos, la falta de recursos y las deficiencias en los procedimientos internos contribuyeron a una revisión que calificó como deliberadamente ineficaz.

La demanda original fue presentada en 2021 por el entonces fiscal general estatal, Hector Balderas, mientras que Torrez supervisó el juicio.

La multa por privacidad se suma a otras resoluciones judiciales contra Meta en Nuevo México. En marzo, un jurado determinó que la empresa debía pagar 375 millones de dólares por violaciones a la legislación estatal sobre prácticas desleales.

Posteriormente, un juez ordenó destinar otros 567 millones de dólares a un fondo de compensación, tras concluir en una segunda fase del proceso que las acciones de la compañía constituían un peligro público.