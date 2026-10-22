EU retira visa a 21 personas en Colombia por narcotráfico; destacan políticos y un alcalde

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció restricciones de visa contra 21 personas en Colombia, entre ellas el expresidente de la petrolera estatal Ecopetrol, Ricardo Roa, dos legisladores y el alcalde de Sincelejo, a quienes acusa de socavar gobiernos elegidos democráticamente mediante presuntos actos de corrupción o vínculos con el narcotráfico.

La decisión forma parte de la estrategia de Washington para combatir ambos delitos en la región y, según el Departamento de Estado, responde a los compromisos asumidos por sus socios durante la Cumbre de Doral, celebrada en marzo, y en la declaración de líderes del Escudo de las Américas del 22 de septiembre.

En un comunicado, el gobierno estadounidense afirmó que respalda los esfuerzos de Colombia para eliminar la influencia de organizaciones criminales en instituciones como los tribunales, las fuerzas policiales y el Poder Legislativo.

Ricardo Roa enfrenta investigaciones en Colombia

Entre las personas incluidas en la medida se encuentra Ricardo Roa, quien enfrenta investigaciones penales relacionadas con su gestión al frente de Ecopetrol y su desempeño como gerente de la campaña presidencial que llevó a Gustavo Petro al poder en 2022.

La lista también incluye a Yahir Fernando Acuña, alcalde de Sincelejo, capital del departamento de Sucre; al senador Wadith Alberto Manzur, y a la representante a la Cámara Karen Astrith Manrique.

Las restricciones anunciadas por Washington se sustentan en señalamientos de presunta corrupción y narcotráfico. No obstante, la inclusión en la lista de restricciones de visa no constituye por sí misma una sentencia judicial sobre la responsabilidad penal de las personas señaladas.

Washington refuerza cooperación contra el narcotráfico

Según la información de las autoridades estadounidenses, el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella ha mejorado las relaciones bilaterales, mientras Washington se comprometió a colaborar con su administración contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales.

Estados Unidos es el principal socio de Colombia en los esfuerzos contra la producción y el tráfico de cocaína, así como contra las guerrillas y las organizaciones criminales que se financian con estas actividades.

Con información de Reuters.