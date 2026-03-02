EU pide a sus ciudadanos salir de 16 países de Medio Oriente

El Departamento de Estado de Estados Unidos instó a sus ciudadanos a abandonar de inmediato 16 países de Medio Oriente ante riesgos de seguridad.

La advertencia se emitió este lunes, en el contexto de los ataques realizados por Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta de Teherán.

Mora Namdar, subsecretaria de Asuntos Consulares del Departamento de Estado, señaló que los ciudadanos estadunidenses deben salir de esos países utilizando medios de transporte comerciales disponibles, “debido a los riesgos para la seguridad”.

Países incluidos en la advertencia

La recomendación aplica para:

Baréin

Egipto



Irán

Irak

Israel

Cisjordania



Gaza

Jordania

Kuwait

​ Líbano

Omán

Qatar

Arabia Saudita

Siria

Emiratos Árabes Unidos

Yemen

Además, la embajada de Estados Unidos en Amán, Jordania, informó que su personal abandonó las instalaciones “debido a una amenaza”, sin detallar la naturaleza de la misma.

Escalada tras ataques contra Irán

El sábado, Estados Unidos e Israel llevaron a cabo una serie de ataques contra diversos objetivos en Irán. De acuerdo con reportes oficiales iraníes, en las acciones murieron altos mandos del gobierno, entre ellos el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Teherán respondió con ataques contra objetivos estadunidenses e israelíes en distintos puntos de la región.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que el conflicto estaba previsto para durar entre cuatro y cinco semanas, aunque no descartó que pueda extenderse.

Impacto regional y económico

El enfrentamiento ha provocado un incremento en los precios de la energía y mantiene en alerta a gobiernos de Medio Oriente ante el riesgo de una expansión del conflicto.

Las autoridades estadunidenses reiteraron a sus ciudadanos que consulten los avisos oficiales de viaje y mantengan comunicación con las representaciones diplomáticas en la región.

