EU investiga al narco mexicano por criptolavado; endurecen medidas

Estados Unidos aumentó sus acciones contra los cárteles mexicanos al vigilar operaciones hechas con criptomonedas.

El Departamento de Justicia revisará las ganancias reportadas en ciudades estadunidenses que llegan a los líderes de los cárteles en nuestro país.

Si cortas el dinero, perjudicas a los cárteles, y eso es lo que estamos tratando de hacer”, declaró A. Tysen Duva, fiscal general adjunto a cargo de la división criminal del Departamento de Justicia, según reportó la cadena ABC.

Los casos de cuatro acusados, recientemente enviados de México a Estados Unidos para su procesamiento, ofrecen una visión de las oscuras redes de lavado de dinero que permiten al Cártel Jalisco Nueva Generación y a otros grupos violentos continuar introduciendo drogas peligrosas en las comunidades estadunidenses, recordó la cadena.

Medida se enfoca en intermediarios y no en pequeños traficantes.

Tales procesos judiciales ponen énfasis en los esfuerzos del Departamento de Justicia por aumentar la presión sobre los cárteles y anticiparse a sus “sofisticadas y cambiantes tácticas” para lavar dinero a través de la frontera sin ser detectados, insistió Duva.

Esto modifica las acciones tradicionales de combate al narcotráfico, pues se enfoca en intermediarios y no en pequeños traficantes.

Los funcionarios del Departamento de Justicia “quieren saber cómo funciona el sistema de distribución, quiénes están involucrados y solicitar acusaciones adicionales, y en cuanto al lavado de dinero, qué métodos utilizan exactamente para sacar el dinero de Estados Unidos a través de los bancos estadunidenses”, declaró el funcionario.

En julio del año pasado, la DEA anunció el decomiso de diez millones de dólares en criptomonedas presuntamente usados por el Cártel de Sinaloa.

Foto: Reuters / Archivo.

Bitcoin, la principal criptomoneda que utiliza el narco

Durante el primer gobierno de Donald Trump, la DEA registró que los cárteles mexicanos compran criptomonedas para adquirir productos en China que venden luego en América Latina.

Las criptodivisas, principalmente el bitcoin, se han convertido en una de las plataformas digitales más efectivas para lavar dinero del narcotráfico, registró Excélsior entonces.

Existe un contrabando de efectivo masivo desde tiempos inmemoriales, y también la nueva tendencia de robar el efectivo, comprar criptomonedas y luego negociar con ellas”, subrayó Duva.

La DEA se elogia a sí misma

La Administración para el Control de Drogas (DEA) divulgó ayer una lista de logros alcanzados en el 2025, incluida la captura de 55 de los 92 notables narcos que en realidad entregó el gobierno de México entre ese año y el mes pasado.

Un año de impacto: la DEA reconoce su éxito en la lucha contra los cárteles de la droga y en salvar vidas”, reportó un resumen de la agencia, que se autoatribuyó las operaciones como parte de la estrategia América Libre de Fentanilo.

El 2025 fue un año de logros históricos para Estados Unidos. La Administración de Control de Drogas destacó por las importantes incautaciones de drogas, la captura de objetivos de alto perfil.

Agregó que en agosto de 2025, Estados Unidos anunció que había detenido a “26 fugitivos” de México. Posteriormente, el mes pasado, México entregó otros 37 narcotraficantes que enfrentan cargos en su país.

La dependencia señaló como éxitos el arresto de Rafael Caro Quintero, antiguo líder del Cartel de Guadalajara, “entre decenas de fugitivos extraditados de México”, así como la sentencia a 30 años de prisión para Rubén El Menchito Oseguera, hijo del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, y que Ismael El Mayo Zmabada se declarara culpable en agosto.

La DEA dijo que su iniciativa “ejerce una presión sin precedentes sobre la cadena de suministro global de fentanilo a través de operaciones de aplicación intensificadas y una mayor inteligencia, obligando a las Organizaciones Terroristas Extranjeras, como el Cártel de Sinaloa y el CJNG, a cambiar sus prácticas comerciales”.

Por Manuel Ocaño.

