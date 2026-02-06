Cuba vive la peor crisis de este siglo: Manuel Cuesta Morúa, disidente

Cuba atraviesa una crisis económica, social y energética más grave que la vivida durante el Periodo Especial de los años 90, marcada por apagones prolongados, escasez extrema de alimentos, deterioro de la infraestructura y un creciente clima de desigualdad y violencia, afirmó Manuel Cuesta Morúa, presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CDTC), la principal plataforma opositora en la isla.

La situación del país se ha recrudecido, en el sentido del empeoramiento de las condiciones para la familia cubana y de la infraestructura pública”, aseveró Cuesta Morúa.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, Cuesta subrayó que se trata de una crisis acumulada y no provocada exclusivamente por factores externos.

Hay ciertamente un colapso en el país”, sostuvo.

El opositor rechazó que la responsabilidad central recaiga en la política de Estados Unidos hacia Cuba.

No está originado necesariamente en la política de Estados Unidos hacia Cuba; está originado fundamentalmente en el aferramiento del gobierno a un modelo que no funciona”, afirmó.

La crisis energética, uno de los principales problemas

Uno de los aspectos más críticos, explicó, es la crisis energética. Si bien el desabasto de gasolina golpea a la isla desde hace años, en lo que va de 2026, la situación se agravó, tras la caída del expresidente venezolano, Nicolás Maduro.

Esto se refleja en largas filas en las gasolineras, establecimientos que no ofrecen el servicio y disminución del transporte público.

Según el sitio Cibercuba, ciudadanos reportaron que pagaron el equivalente a mil 100 pesos mexicanos por dos litros de gasolina.

A veces solo tienen luz eléctrica dos horas al día”, dijo, lo que impacta directamente en la posibilidad de cocinar, conservar alimentos y mantener una vida cotidiana mínima.

Cuesta Morúa fue enfático al comparar el momento actual con el Periodo Especial, derivado de la caída de la URSS, en la década de los 90.

Es peor de lo que se vivió en aquel momento”, aseguró.

La diferencia, explicó, radica en el deterioro de la infraestructura. A esto se suma la desigualdad estructural.

Ahora se ha instalado la desigualdad, una desigualdad crónica”, afirmó. Mientras una minoría tiene acceso regular a bienes y servicios.

Sistema de racionamiento no garantiza lo básico

Esta brecha, dijo, es resultado de reformas económicas que no beneficiaron al ciudadano común. El sistema de racionamiento, históricamente uno de los pilares del modelo cubano, tampoco garantiza lo básico.

En ese contexto, Cuesta Morúa explicó que son las pequeñas y medianas empresas privadas las que hoy permiten a quienes tienen recursos acceder a alimentos esenciales.

No obstante, rechazó cualquier posibilidad de intervención militar extranjera en Cuba: “Sería un desastre”, afirmó.

Sobre el papel del exilio cubano, Cuesta Morúa consideró que debe ser de acompañamiento y apoyo, no de dirección.

El exilio debe jugar un papel de apoyo en la transición, no puede construirla desde fuera”, afirmó, aunque reconoció el derecho de todos los cubanos, vivan donde vivan, a participar en el futuro del país.

Hay desgaste con el liderazgo actual de Cuba

En cuanto al ánimo social, el dirigente aseguró que hay un desgaste del liderazgo actual y una creciente disposición al cambio político.

La gente está preparada psicológica y mentalmente para el cambio. Hay un agotamiento del liderazgo actual”, perceptible, dijo, en la manera en que los ciudadanos se expresan sobre las autoridades.

Pese a las restricciones, Cuesta Morúa aseguró que la oposición ha logrado abrir espacios de participación ciudadana. “No tenemos toda la libertad, pero sí logramos abrir espacios”, dijo, a través de asambleas comunitarias y estrategias que buscan ampliar gradualmente la deliberación pública. “Estamos en una lógica incremental: el número hace la diferencia”, concluyó.

