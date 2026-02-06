Balean convoy de senador colombiano; “Me masacraron a mis muchachos”

Un grupo armado disparó contra la caravana en la que viajaba el senador de Colombia Jairo Castellanos.

El saldo del atentado fue de dos guardaespaldas muertos, mientras que el legislador salió ileso.

Los agresores también secuestraron a tres miembros del equipo de Castellanos, quienes fueron liberados más tarde.

El equipo de Castellanos se desplazaba en la región de Arauca, con fuerte presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuando atacaron uno de los vehículos de su caravana y robaron otro.

Ante lo cual, la guerrilla del ELN como principal sospechosa, informaron autoridades.

El senador, candidato a la reelección, no viajaba en el convoy y está ileso.

Jairo Castellanos, senador colombiano.

Me masacraron a mis muchachos en un acto cobarde”, dijo Castellanos en un video sobre el incidente de violencia.

Intentamos salvar la democracia en la región”, agregó el senador del Partido Verde, de centro, entre llantos y en medio de las alertas de violencia electoral en el país.

Cartel del ELN, el presunto responsable del ataque

Ante el caso, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que el atentado fue “posiblemente perpetrado por el cartel del ELN”.

Imágenes compartidas en redes sociales captaron el vehículo con las ventanas reventadas y perforado por decenas de impactos de bala a pesar de que era blindado.

Personal de la Unidad de Nacional Protección (UNP), encargada de la seguridad de candidatos electorales, reportó que las autoridades no han podido acceder al punto del ataque por los combates entre la guerrilla y el Ejército.

Resurge el fantasma de la violencia contra candidatos como una epidemia

Varios organismos han emitido alertas sobre la seguridad de los candidatos a las elecciones legislativas y presidenciales que se celebrarán en marzo próximo.

Casi un tercio de los municipios del país están bajo "alerta" de violencia electoral, según la Misión de Observación Electoral.

El magnicidio del candidato presidencial de derecha Miguel Uribe, quien murió en agosto pasado, víctima de un atentado a tiros, revivió los fantasmas de la violencia del narco contra políticos.

Los grupos delincuenciales, que se fortalecen en el país y se financian con las rentas del narcotráfico y otras actividades ilegales, intentan influir en los comicios con amenazas y ataques contra candidatos.

Castellanos no había recibido ninguna amenaza y contaba con el esquema de seguridad convencional, según la UNP.

En Arauca, región fronteriza con Venezuela, la guerrilla de origen guevarista ELN y las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC ejercen un fuerte control y plantan cara al Estado.

El presidente Gustavo Petro, que intentó negociar la paz sin éxito con distintos grupos ilegales del país, ha aumentado en los últimos meses la presión violenta con operaciones militares en su contra.

Con información de AFP.

*mcam