Centro de datos de Amazon en Emiratos sufre daños en medio del conflicto EU-Irán-Israel

Un centro de datos de Amazon Web Services (AWS) en Emiratos Árabes Unidos resultó afectado tras el impacto de varios ‘objetos’ en medio de la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, lo que provocó interrupciones parciales en los servicios de la nube en la región de Medio Oriente.

De acuerdo con información difundida por la propia compañía, una de sus instalaciones en Emiratos registró un “problema de suministro eléctrico localizado” y la restauración completa de los servicios “aún tardará varias horas”, según actualizaciones publicadas en su página oficial de estado de servicios .

La filial explicó que bomberos locales cortaron líneas eléctricas y generadores después de que “unos objetos impactaran en el centro de datos, provocando chispas y un incendio”. Aunque AWS no detalló la naturaleza de los proyectiles, el incidente ocurrió en un contexto de ataques regionales que han alcanzado ciudades de los Emiratos, como Abu Dabi y Dubái.

Algunos misiles han alcanzado ciudades de Emiratos Árabes Unidos. OBTAINED BY REUTERS via REUTERS

¿Qué es un centro de datos de AWS?

Un centro de datos es una instalación física que alberga servidores, sistemas de almacenamiento y redes que permiten procesar, almacenar y distribuir información digital.

En el caso de AWS, el mayor proveedor mundial de servicios de computación en la nube, estas infraestructuras forman parte de lo que la empresa denomina 'regiones', cada una compuesta por varias 'zonas de disponibilidad' interconectadas.

Desde estas instalaciones se ofrecen servicios esenciales para empresas, gobiernos y plataformas digitales, incluyendo:

Alojamiento de sitios web y aplicaciones.

Almacenamiento en la nube.

Bases de datos.

Servicios de inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Procesamiento de grandes volúmenes de datos.

Infraestructura para plataformas de comercio electrónico, banca digital y medios de comunicación.

La región afectada en Emiratos presta servicio principalmente a clientes del Golfo Pérsico, incluidos Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Catar, Omán y otros países del norte de África y Asia occidental. Muchas empresas locales y multinacionales alojan ahí aplicaciones críticas y sistemas financieros.

Los centros de datos de AWS dan servicios en la nube a empresas y gobiernos REUTERS

Interrupciones y medidas de contingencia

AWS indicó que trabaja para restablecer las operaciones en “ciertas regiones de Medio Oriente” y recomendó a sus clientes grabar datos importantes y, cuando sea posible, redirigir cargas de trabajo a servidores ubicados en otras partes del mundo.

Además, la compañía confirmó que una segunda región con base en Baréin también experimentó un corte eléctrico el lunes, lo que incrementó la preocupación sobre la resiliencia digital en una zona marcada por tensiones militares.

Impacto regional en plena escalada

El incidente ocurre en medio de una crisis geopolítica que ha elevado los riesgos para infraestructuras críticas en la región. Emiratos Árabes Unidos, uno de los principales centros tecnológicos y financieros del Golfo, alberga importantes hubs de datos diseñados para convertir al país en un nodo estratégico de la economía digital.

Aunque no se han reportado víctimas relacionadas con el incidente en el centro de datos, el impacto subraya la vulnerabilidad de infraestructuras tecnológicas frente a conflictos armados.

Expertos en ciberseguridad y resiliencia digital han advertido en años recientes que los centros de datos, aunque altamente protegidos, dependen de suministro eléctrico estable y pueden verse afectados por eventos físicos extremos.

La compañía no detalló el número de clientes afectados ni el volumen exacto de interrupciones, pero señaló que continúa monitoreando la situación y colaborando con autoridades locales.

En un entorno donde la economía digital depende cada vez más de la nube, la afectación a un centro de datos de AWS no solo tiene implicaciones regionales, sino también globales, dado que múltiples empresas multinacionales operan servicios interconectados entre distintas regiones del mundo.

AWS dijo que tardarían horas en restablecer sus servicios en la nube REUTERS

Con información de AFP y Reuters.